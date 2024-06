Tramite il portale spagnolo "Futbol Jobs" l'Arabia Saudita ha pubblicato un'offerta di lavoro rivolta a calciatori che siano interessati a giocare in terza divisione. Ci sono specifici requisiti per potersi candidare...

L'Arabia Saudita cerca calciatori per la terza divisione. Sì, proprio così. Ormai il mondo del pallone si è abituato ai recenti colpi pazzeschi messi a segno sul mercato dai ricchissimi club arabi. La Saudi Pro League ha fatto incetta di top player, talenti emergenti ed allenatori dal curriculum sconfinato. Il campionato arabo sta facendo di tutto per svilupparsi in maniera rapida e organizzata. Ma non è tutto. In Arabia, infatti, si punta a rafforzare la terza divisione. Il recente annuncio online spiega tutto...