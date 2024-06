Momento positivo per l’Arabia Saudita dell’ex Ct della Nazionale Roberto Mancini. La selezione del Mancio ha infatti sconfitto in trasferta 3-0 il Pakistan, un successo che permette ai “figli del deserto” di staccare il...

Momento positivo per l' Arabia Saudita dell'ex Ct della Nazionale Roberto Mancini . La selezione del Mancio ha infatti sconfitto in trasferta 3-0 il Pakistan , un successo che permette ai "figli del deserto" di staccare il pass per il 3° turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 con una giornata di anticipo.

Con questo successo, la nazionale di Mancini entra nel terzo turno delle qualificazioni, dove avrà la possibilità di conquistare un posto per il prossimo Mondiale. L'Arabia Saudita, insieme alle altre 17 squadre qualificate, sarà suddivisa in 3 gironi da 6 squadre ciascuno. In questi gironi, ogni squadra giocherà partite di andata e ritorno, e le prime due classificate di ciascun gruppo si assicureranno la partecipazione alla competizione mondiale. Le terze e le quarte classificate, invece, dovranno affrontare ulteriori spareggi per tentare di ottenere uno degli ultimi posti disponibili.