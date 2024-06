Ufficiale, Nacho saluta il Real Madrid: “Dico addio al club della mia vita”

Una carriera in maglia blancos ricca di successi per Nacho Fernandez : " Il Real Madrid CF comunica che il nostro capitano Nacho Fernandez deciso di chiudere la carriera da giocatore del Real Madrid . Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Nacho, una delle grandi leggende del nostro club".

"Nacho è arrivato al Real Madrid nel 2001, quando aveva solo 10 anni, e ha giocato in tutte le categorie giovanili della nostra squadra fino a diventare titolare nel 2012. Da allora, ha difeso la nostra maglia per 12 stagioni in una delle più vincente nella storia del Real Madrid. In tutto questo tempo ha giocato 364 partite e vinto 26 titoli: 6 Coppe dei Campioni, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copas del Rey e 5 Supercoppe spagnole".