Cagliari, Ranieri: “Nandez dall’inizio? Deciderò nelle prossime ore…”

Claudio Ranieri sul Sassuolo: "Ha un suo canovaccio che sanno sviluppare molto bene, sanno cosa devono fare, sanno giocare. Nandez? Sta sempre meglio, ora deciderò se metterlo dall'inizio o meno".

I discorsi della vigilia di Cagliari-Sassuolo partono, con le parole di Claudio Ranieri, dal cartellino rosso dell'Olimpico contro la Lazio: "Makoumbou con me ha giocato quasi sempre, ci mancherà sicuramente, ma sono convinto che chi lo sostituirà farà un'ottima partita. Il Sassuolo? Squadra difficilissima, basta dire che ha battuto 4-2 la Juventus e 2-1 l'Inter e ha fatto pi+ punti fuori casa che in casa, per cui ci sarà da soffrire, dovremo fare una grandissima partita, con l'aiuto del nostro pubblico, contro una squadra che ci farà soffrire e che tira molto bene da lontano".

Mattoncino dopo mattoncino...

Gli altri temi a partire da Lapadula: "Dopo quattro mesi di stop non è che, dopo 20 giorni di allenamento con noi, possa essere il Lapadula che tutti conosciamo, ha bisogno di minuti, io l'ho visto voglioso e determinato, lui deve riacquistare rapidità, deve riprendere feeling con il gol, ma va tutto bene. Per schierare una coppia di punte, lui e Petagna ad esempio, o Petagna e Pavoletti, bisogna che tutti si sacrifichino in campo. Adesso c'è il Sassuolo e devo soppesare bene i pro e i contro, loro hanno preso gli stessi gol nostri".

Un cenno al mercato di riparazione: "Volete nomi e cognomi? Sarebbe troppo bello. Io mi sto occupando della squadra attuale e sono contento degli uomini che abbiamo, alcuni che abbiamo preso ancora non stanno rendendo per il loro effettivo valore, ma io mi fido molto di tutti i nostri ragazzi. Il ds e gli osservatori fanno un altro lavoro ed è comprensibile. Il girone d'andata? Non parlerei di lunedì di svolta contro il Sassuolo che è cinque punti davanti a noi, le svolte dovranno essere mattoncino per mattoncino per tutto il campionato, noi saremo lì fino alla fine del campionato. Lunedì è una partita importante sia per noi che per loro, poi faremo il punto sull'andata e penseremo al girone di ritorno".

Le difficoltà di alcuni giocatori, come Hatzidiakos: "L'ho cambiato perchè ho visto che contro la Lazio aveva perso un pochino la serenità. Pensavo a lui prima quando parlavo di qualche giocatore che non ha ancora il rendimento che può dare. Alla Samp, nei primi sei mesi Skriniar non aveva mai giocato...A Roma Hatzidiakos purtroppo si è innervosito, ma è un ottimo difensore e piano piano si inserirà. E lo stesso discorso vale per altri nostri difensori. Le loro assenze, Boloca e Berardi? Mi auguro che perdano di più loro rispetto alle nostre assenze, ma occhio che Castillejo ci sarà ed è un giocatore forte, che al Sassuolo non gioca solo perchè c'è Berardi. Loro hanno comunque un sistema di gioco collaudato, altrimenti non avrebbero battuto Juventus e Inter, li conosciamo, sanno pressare molto bene. Sulemana? E' rientrato nella mentalità giusta e nell'ultimo mese lo sto vedendo molto bene. Shomurodov? Ha faticato molto, non era il giocatore che volevo io, sta ritornando quello di Genova, è veloce e di gran qualità, lo sto pungolando sotto l'aspetto difensivo e sta rispondendo molto bene, avrò bisogno anche di lui".

A Cagliari si parla ancora molto del pari sfiorato in dieci sul campo della Lazio: "Quello che voglio io dai miei giocatori è che finita una partita si analizza tutto e poi si torna subito a mille, non bisogna mai stare fermi, si vince si perde e poi prossima partita, i ragazzi stanno bene e lo sanno, abbiamo fatto buone partite come con la Lazio, la squadra si sta ritrovando, abbiamo bisogno di alcuni risultati positivi che mi auguro possano arrivare. Noi nelle sconfitte ci mettiamo sempre del nostro, però piano piano stiamo risolvendo le nostre incongruenze, se arriva il risultato arriva più fiducia, + questo quello che io cerco".

