Cagliari, Ranieri: “Non capisco perché il Var sia entrato nell’episodio dell’espulsione”

Le reazioni post-gara del tecnico dei sardi ai microfoni di Dazn: "Pedro? Non mi sono emozionato con Pedro, gli ho detto alcune parolacce, lui sa’ che io scherzo. Ci conosciamo da tanto tempo, è una grande persona. Oggi non ero nervoso, stimolavo i miei giocatori, dicevo che ci giocavamo tutto fino alla fine. O si fa o non si fa. Abbiamo avuto due palle gol, peccato per il rosso. Non capisco il VAR… perché è entrato in quella situazione, perché doveva far vedere? Che ne sappiamo noi? Doveva far finire l’azione, l’arbitro ha fischiato e basta. Nella partita, per come è stata arbitrata, questo è fallo? Non voglio entrare in queste polemiche, abbiamo perso e basta. Questa è la realtà delle cose. Chi sta al VAR deve valutare bene e aiutarlo, non aiutarlo a sbagliare. Per cosa sono amareggiato? Sono contento della prestazione, ai miei chiedo sempre questo, la gara è stata giocata bene, noi stavamo creando difficoltà alla Lazio e non era cosa facile. Poi essere con l’uomo in meno con una squadra che fa girare bene la palla... dovevamo restare concentrati e così è stato".