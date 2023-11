Ranieri: “Lazio-Cagliari non è un derby per me”, “Nandez? Vuole restare”

Non poteva mancare, e non è mancato, il focus sulla Lazio. “La Lazio gioca a memoria, sanno quello che vogliono e come prenderlo. Forse hanno perso qualche punto, ma qualificarsi in Champions con una partita d’anticipo vuol dire tanto. Ci sono grandi campioni, sanno trovare i gol. Anche se non avessero giocato in coppa non sarebbe cambiato nulla. Venivano da due giorni di grandi pressioni dopo la Salernitana, ma hanno reagito. Sarri sa che sono in ritardo in campionato e punterà molto sulla partita dell’Olimpico. Dicono che non stiano bene, ma io ho visto una Lazio in piena forma e Sarri ha molte frecce nel suo arco. Un derby per me? No, è una squadra che rispetto. Alla Roma si ha un trasporto diverso, ma quando sto in un’altra squadra si è un professionista. Immobile è un goleador nato, sono quei giocatori d’esperienza che sanno prima dove cade la palla. Io l’ho avuto da ragazzino alla Juventus ed è migliorato tanto da allora”.