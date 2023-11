Cagliari, Ranieri: “Un pareggio che ci sta, arbitraggio troppo inglese…”

“Pareggio giusto, secondo me. Prima frazione nostra molto intensa, giocando in velocità e peccato per l’unico gol fatto. Nel secondo sono usciti fuori loro con il possesso palla, ci hanno stanato. Sia noi che loro potevamo vincere, quando non si può vincere è importante non perdere. Abbiamo fatto una grande gara anche quando abbiamo difeso. Non avevamo lucidità per ripartire in contropiede nel secondo tempo, Petagna ha lottato come un assatanato contro Caldirola".