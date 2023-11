Cagliari, Ranieri: “Pizza in premio come al Leicester? Qui meglio i malloreddu…”

Il Monza per provare a dare corpo ad un sogno europeo, il Cagliari per continuare la risalita verso zone di classifica più tranquille. Ecco il senso della sfida domenicale delle 12.30 in Sardegna...

Ancora pochi biglietti disponibili alla Domus Arena per un Cagliari-Monza che viaggia spedito verso il sold-out. E' la prima volta che la squadra sarda e quella brianzola si affrontano in Serie A.

Il weekend di Ranieri

Inizia oggi l'avvicinamento dell'allenatore del Cagliari alla sfida casalinga di domenica 26 novembre alle 12.30.

Le dichiarazioni di Ranieri in sede della conferenza-stampa pre-partita che, come da abitudine, il tecnico romano tiene due giorni prima della gara. Parole che partono dal tema della ripresa dopo la sosta: "Quando c’è la Nazionale per tutte le squadre che hanno giocatori convocati sono settimane problematiche. Shomurodov non è ancora tornato, Lapadula sì". Sugli avversari: "Il Monza signora squadra, elementi di qualità e sanno come far male agli avversari".

A proposito di Lapadula, sempre Ranieri: "E’ recuperato, ho visto le gare che ha giocato in nazionale, la seconda è stata di battaglia e la sua caviglia ha risposto bene. Più gioca più entra in condizione. Adesso per noi è importante muovere la classifica. L’importante è che i giocatori facciano quello che sanno fare. Palladino è un mio ex giocatore, è un figlio di Gasperini e gioca su quel filone, sanno quello che vogliono e come ottenerlo. Hanno giocatori di corsa e qualità, sarà una gara particolare che va studiata bene".

Sui singoli: "Nandez prosegue il suo lavoro personalizzato, ha bisogno di una settimana per essere disponibile e portarlo gradatamente dentro senza rischiare, è inutile forzare i tempi, non avverte dolore e dobbiamo portarlo ad allenarsi con noi. Oristanio sapevamo già che era affaticato, ha svolto una settimana di recupero e vediamo per domenica. Dossena? Sta crescendo, gli ho fatto vedere i video su qualche errore di posizionamento e sta migliorando partita dopo partite, per la Nazionale aspettiamo, lasciamolo crescere e poi vediamo. Desogus? Mi auguro possa avere qualche chance, deve imparare a sgrezzare quei piccoli errori di gioventù che in Primavera o in C si possono fare ma non in A, quando lo vedrà pronto potrà esordire. Per quanto riguarda Mancosu, ha sempre questo piccolo dolorino, mi auguro possa fare 8-10 giorni di allenamenti pieni così da tornare il giocatore che conosciamo. I due centravanti come con la Nuorese? L'idea di un 4-4-2 ce l'ho sempre avuta, però per poterla sviluppare devo avere tutti e due gli attaccanti al 100 per cento".

Dopo il Monza calendario duro: "Siamo diversi dall'inizio del campionato, siamo un pochino più rodati, abbiamo fatto errori importanti che ci sono costati cari e adesso dobbiamo farne tesoro. Sulle palle inattive soffrivamo qualcosa. Adesso sappiamo che ogni squadra è diversa, che ogni squadra ha le sue peculiarità e che questo Monza è a sua volta diverso con il suo 3-4-3. Non abbiamo potuto lavorare con tutti durante la sosta, proprio per questo dobbiamo fare sempre più attenzione ai particolari, dobbiamo essere sempre più concentrati, con le antenne ben dritte, altrimenti rischiamo di compromettere delle gare che ci possiamo giocare meglio. Una pizza in premio ai giocatori come al Leicester per ogni clean sheet? Beh qui ci vorrebbero i malloreddu...Il Girona capolista come il Leicester di una volta? Storie diverse, la Premier è ormai una galassia del Manchester City".

