Como-Roma, duello Champions al Sinigaglia: dove seguire il big match

Una gara che mette in palio punti pesantissimi. Si sfidano gli uomini di Cesc Fabregas e la squadra di Gian Piero Gasperini: chi avrà la meglio?

Domenico Ciccarelli Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 16:02)

Ma che duello riserverà il Sinigaglia? Forse uno dei più decisivi della stagione: da una parte l’outsider della Serie A, ossia il sorprendente Como di Cesc Fabregas, dall’altra la Roma di Gian Piero Gasperini, che è riuscito a far tornare i giallorossi competitivi. Entrambe le squadre sono collocate a 51 punti, in piena corsa Champions, con la Juventus a -1 pronta ad azzannare.

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Dove vedere Como-Roma in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Como e Roma, che andrà in scena domenica 15 marzo presso il Giuseppe Sinigaglia alle 18:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Cesc Fabregas e la squadra di Gian Piero Gasperini, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il Como è stata la vera rivelazione della stagione e, per il suo metodo di gioco e per la qualità vista in campo, ha sorpreso praticamente tutti. Gli uomini di Cesc Fabregas, che arrivano da tre vittorie nelle ultime gare, hanno mostrato di avere una certa determinazione e tanta motivazione. A questo punto, il sogno Champions League non è un miraggio.

La Roma, invece, dopo tante stagioni, sta finalmente disputando un campionato ad alto livello di competitività, grazie soprattutto a Gian Piero Gasperini. Però, le due rimonte subite prima col Napoli e poi con la Juve, e la sconfitta rimediata a Genova con la formazione di Daniele De Rossi, hanno causato un piccolo rallentamento. I giallorossi devono tornare a correre se vogliono tornare nella massima competizione europea.

Como-Roma: le probabili formazioni — Solito 4-2-3-1 per il Como di Cesc Fabregas: il tecnico spagnolo dovrebbe fare affidamento alle qualità dei piccoli gioielli, da Da Cunha a Nico Paz, e anche Perrone, uscito col Cagliari in anzitempo, dovrebbe prendere parte al match. La Roma, invece, dovrà rinunciare a Ndicka, squalificato, mentre da valutare sarebbero le condizioni di Koné e Soulé.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini.