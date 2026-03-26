Gli Oranje sfidano gli uomini di Ståle Solbakken venerdì 27 marzo in un test internazionale: chi riuscirà ad imporsi?

Domenico Ciccarelli Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 20:46)

In attesa della Coppa del Mondo FIFA 2026, come aperitivo va in scena una gara di altissimo livello alla Johan Cruijff Arena: l’Olanda di Ronald Koeman ospita la sorprendente Norvegia guidata dal CT Solbakken. Questa affascinante amichevole internazionale rappresenta un vero e proprio banco di prova per entrambe le formazioni.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Olanda-Norvegia in diretta TV e streaming gratis — Al momento per la bella e accattivante sfida tra l’Olanda e la Norvegia, che andrà in scena venerdì 27 marzo alle ore 20:45 presso la Johan Cruijff Arena, non emerge una conferma chiara della diretta TV in Italia, ma la sfida si potrà seguire ugualmente in live testuale su Eurosport e Corriere.it e, ovviamente, sui vari siti scommesse.

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Il momento delle due squadre — L’Olanda, che ha concluso il girone per le qualificazioni ai Mondiali 2026 al primo posto con 20 punti ottenuti, è reduce da un buon momento di forma: gli uomini di Ronald Koeman danno l’idea di essere un squadra molto organizzata e compatta. Gli Oranje arrivano da 6 vittorie nelle ultime otto gare disputate.

La Norvegia, invece, ormai sa solo vincere, anzi distruggere gli avversari. Tolto il pareggio in amichevole con la Nuova Zelanda, gli uomini di Ståle Solbakken arrivando da quasi due anni di successi, perlopiù ottenuti anche con risultati roboanti, tra cui il 4-1 contro l’Italia, il 5-0 con l’Israele e l’11-1 con la Moldavia. È una squadra in una fase di grande slancio e nel pieno dell’entusiasmo.

Olanda-Norvegia: le probabili formazioni — Olanda (4-3-3): Verbruggen; Frimpong, De Ligt, Van Dijk, Aké; Reijnders, De Jong, Simons; Malen, Depay, Gakpo. Ct. Ronald Koeman.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Ståle Solbakken.