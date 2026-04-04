Pisa-Torino: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming live

Il club toscano e la formazione granata si affrontano domenica 5 aprile alle 18:00 all'Arena Garibaldi nella gara valida per la 31esima giornata

Domenico Ciccarelli Redattore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 16:16)

Domenica alle 18:00 la Serie A regala una sfida che può essere un crocevia: in quel di Pisa, la squadra neroazzurra ospita il Torino di Roberto D’Aversa. La classifica non sorride per nulla alla formazione di Oscar Hilijemark, ma sicuramente il club toscano vuole onorare questo finale di stagione. La squadra granata è alla ricerca della continuità.

Dove vedere Pisa-Torino in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Pisa e Torino, che andrà in scena domenica 5 aprile presso l’Arena Garibaldi alle 15:00, sarà trasmessa in diretta ed in su DAZN. Il duello tra la formazione di Oscar Hilijemark e la squadra di Roberto D’Aversa, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara, inoltre, sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Stagione molto delicata per il Pisa che ormai sembra ad un passo dalla retrocessione. La formazione di Oscar Hilijemark è attualmente all’ultima posizione con 18 punti conquistati: la 17esima è distante 9 punti, e ad otto giornate dal termine della stagione il tutto diventa molto complicato. Di certo, come ha sempre mostrato, il club toscano disputerà tutte le gare ad alta intensità.

Il Torino deve, invece, trovare continuità. Dopo il cambio rotta i risultati sono migliorati: Roberto D'Aversa da quando ha preso il timone in mano della squadra granata ha ottenuto due vittorie su quattro gare. Ha superato in casa sia la Lazio che il Parma, quest'ultima con un roboante 4-1. Fuori casa, però, sono arrivati due KO, ovviamente contro squadre come Napoli e Milan, ma c'è da dire che le prestazioni del club piemontese sono state di alto livello.

Pisa-Torino: le probabili formazioni — PISA (3-5-2): Scuffet; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer,Loyola, Angori; Moreo, Tramoni. All. Hijlemark

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa