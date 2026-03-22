derbyderbyderby calcio italiano Pisa, Hiljemark: “Como tra le migliori d’Italia. Ci mancano 8 partite, non siamo una squadra morta”

Le dichiarazioni

Pisa, Hiljemark: “Como tra le migliori d’Italia. Ci mancano 8 partite, non siamo una squadra morta”

In conferenza stampa Hiljemark rimarca la forza del Como e, guardando al futuro, afferma che il Pisa non è una squadra morta
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Pisa, Hiljemark: “Como tra le migliori d’Italia. Ci mancano 8 partite, non siamo una squadra morta”- immagine 2

Il Pisa incassa un'altra sconfitta e complica il suo percorso alla ricerca della salvezza. La formazione di Hiljemark era impegnata, oggi, contro il Como di Cesc Fabregas. Un match non semplice, ma che è finito nel peggiore dei modi. La squadra di casa infatti ha inflitto una severa punizione al club toscano, che è stato liquidato con 5 gol incassati. In conferenza stampa, il tecnico del Pisa ha commentato la partita. Di seguito vi proponiamo le sue parole.

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