Il Pisa incassa un'altra sconfitta e complica il suo percorso alla ricerca della salvezza. La formazione di Hiljemark era impegnata, oggi, contro il Como di Cesc Fabregas. Un match non semplice, ma che è finito nel peggiore dei modi. La squadra di casa infatti ha inflitto una severa punizione al club toscano, che è stato liquidato con 5 gol incassati. In conferenza stampa, il tecnico del Pisa ha commentato la partita. Di seguito vi proponiamo le sue parole.