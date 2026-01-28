La squadra di Cecs Fabregas è la prima italiana nella classifica dei prezzi dei trasferimenti versati, davanti a diverse big del calcio mondiale

Mattia Celio Redattore 28 gennaio - 21:00

Il Como è assolutamente la squadra rivelazione di questa stagione di Serie A. Reduci dal successo di ieri contro la Fiorentina negli ottavi di finale della Coppa Italia, i ragazzi di Cecs Fabregas continuano a sognare e a far sognare. La situazione in classifica vede i Lariani al sesto posto con 40 punti a sole tre lunghezze dal quarto posto occupato dal Napoli. Una posizione completamente impronosticabile fino alla scorsa estate ma adesso nessuno in casa Como ha paura di pronunciare la parola "Europa" perché l'obiettivo è ormai chiaro. Ma cosa c'è dietro a questo capolavoro? Un progetto che ha visto spendere milioni su milioni ma ben elaborato. Entriamo nei dettagli.

Como, mercato folle ma fatto alla perfezione. Nessuno come i Lariani in Serie A — Solo tre anni fa il Comolottava per la promozione in Serie B adesso si ritrova in piena corsa per l'Europa. In 36 mesi la situazione si è completamente capovolta. I Lariani sono la rivelazione della Serie A, giocano ad armi pari con le big e qualche volta hanno anche la meglio. Il gioco che ha portato Cecs Fabregas diverte e convince. Da quando il club lombarda è passato in mano ai fratelli Hartono i tifosi stanno vivendo un vero sogno. Un momento che difficilmente avrebbero pensato di vivere, dato poi che il Como nella sua storia non ha mai raggiunto importanti traguardi.

Qualcuno potrebbe certamente pensare che i Lariani siano stati agevolati dall'essere acquistato da imprenditori ricchi e potenti ma, come si sa, questo non basta a rendere competitiva una squadra. Ci vuole prima di tutto un buon progetto e, dati i risultati ottenuti la dirigenza del Como lo ha capito benissimo. Il ricco mercato degli ultimi due anni ha permesso di mettere su questa squadra che sta facendo sognare i tifosi azzurri e senza comprare giocatori noti nell'ambito calcistico. Si tratta di giocatori giovani che sotto la guida di Fabregas si stanno facendo sempre più spazio nel mondo del calcio. Tanto che sono già finiti sotto gli occhi delle big europee.

Secondo il Global Transfer Sport, ed è qui che viene il bello, nessuno in Italia ha speso tanto quanto il Como. A certificarlo è l’ultimo report della FIFA i cui dati evidenziano che il club dei fratelli Hartono si piazza addirittura all’undicesimo posto a livello planetario per prezzi dei trasferimenti versati nel corso del 2025. Secondo i dati Transfermarkt, non ufficiali ma attendibili, considerando la sessione invernale 2025 (4 milioni di euro di entrate/100 di spese/96 di disavanzo) e quella estiva sempre 2025 (16/114/98), si arriva a una spesa complessiva di 214 milioni di euro, con un disavanzo in passivo di 194 milioni.

Numeri che mettono i Lariani davanti a club storici come Milan (dodicesimo e unica altra italiana in top 20), Real Madrid (tredicesimo) e Manchester United (quindicesimo). La top 10 vede un dominio della Premier League dato che il podio è tutto inglese: Manchester City primo, Liverpool secondo, Chelsea terzo. Nelle prime dieci, le uniche “intruse” sono le tedesche Bayer Leverkusen e Lipsia, quarta e quinta. Poi ancora Premier: Sunderland, Wolverhampton, Tottenham, Arsenal e Nottingham Forest.