Al Santiago Bernabeu va in scena uno dei più classici duelli: i Blancos sfidano i Citizens. Chi avrà la meglio questa volta?

Domenico Ciccarelli Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 21:02)

Non c'è Champions senza almeno una volta a stagione la classica sfida tra il Real Madrid e il Manchester City. Negli ultimi due anni si sono incontrate ben cinque volte: 2 sono i successi dei Blancos, due i pareggi e una la vittoria dei Citizens Ormai l'urna di Nyon non è più un sorteggio per loro ma una vera e propria sentenza. Chi avrà la meglio questa volta?

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta TV e streaming gratis — Il match valevole per gli ottavi di UEFA Champions League tra Real Madrid-Manchester City, si accenderà mercoledì 11 marzo alle ore 21:00 sotto i riflettori del monumentale Santiago Bernabeu, sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video, ed ovviamente la gara si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre — Nelle ultime uscite il Real Madrid è parso leggermente in fase calante, e con le due sconfitte rimediate nelle ultime tre giornate de La Liga, prima con l'Osasuna e poi contro il Getafe, non sta reggendo il passo del Barcellona che ormai si è portato a +4 dai Blancos. Il big match in Champions League contro la formazione inglese, però, può essere un test molto positivo, visto il momento non ottimale.

Il Manchester City, invece, dopo un inizio stagione molto difficile, ha iniziato di nuovo a volare. La squadra di Pep Guardiola sa solo vincere, ed è ormai tornata sulla propria carreggiata: non a caso, in Premier League, sta cercando la clamorosa rimonta sull'Arsenal. La formazione inglese sta bene e può realmente insidiare i Blancos.

Real Madrid-Manchester City: le probabili formazioni — Momento delicato per il Real Madrid anche in ottica infortuni: i Blancos dovranno far a meno di Rodrygo, infortunatosi al crociato, e a Kylian Mbappé. Al loro posto, Alvaro Arbeloa sembra intenzionato ad affidarsi all'ex Milan Brahim Diaz e al giovane Gonzalo Garcia. Pep Guardiola, indubbiamente, dovrebbe giocarsi le carte al Bernabeu con i soliti Foden e Haaland.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Guler; Brahim Diaz; Gonzalo Garcia, Vinicius. All. Alvaro Arbeloa

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Haaland. All. Pep Guardiola