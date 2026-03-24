La notte della verità: gli Azzurri di Gattuso ospitano gli uomini di O'Neill per la semifinale dei playoff, primo step per proseguire il percorso

Domenico Ciccarelli Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 21:02)

La sfida che può cambiare il futuro azzurro, un chance per giocarsi la finale e staccare quel pass per il Mondiale che manca da un bel po’ di tempo: a Bergamo l’Italia del CT Gennaro Gattuso ospita l’Irlanda del Nord. La vincente dovrà vedersela in casa del Galles oppure della Bosnia Erzegovina. Riusciranno gli Azzurri ad onorare la maglia?

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Italia-Irlanda del Nord in diretta TV e streaming gratis — Il primo ostacolo dell'Italia verso i Mondiali 2026 è l'Irlanda del Nord: l'appuntamento è giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 1 HD. Sarà, inoltre, possibile e sostenere gli Azzurri anche in diretta streaming Rai Play, accedendo alla piattaforma da smart Tv, smartphone, tablet o PC.

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Il momento delle due squadre — Seppur 18 punti conquistati nel Girone I, le due sconfitte, e anche pesanti, rimediate contro la Norvegia di Erling Haaland hanno spedito l’Italia ai playoff dei Mondiali. La sensazione, però, è che il gruppo si sia ritrovato e ha voglia di rimediare. Rischiare di restare fuori anche questo volta, dopo l’esclusione a Russia 2018 e Qatar 2022, sarebbe una grande beffa.

L’Irlanda del Nord, invece, non è affatto una squadra semplice da affrontare: è reduce da un gran percorso di crescita. È una formazione molto organizzata e le due recenti sfide rispettivamente contro la Germania e la Slovacchia ne sono da dimostrazione.

Italia-Irlanda del Nord: le probabili formazioni — Il CT Gennaro Gattuso sembra intenzionato a schierare il 3-5-2: il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Mancini, Bastoni e Calafiori, con i due quinti, Politano e Dimarco, pronti a sfrecciare sulla fascia. A guidare l'attacco dell'Italia contro l'Irlanda del Nord dovrebbe essere, quasi, sicuramento il duo Retegui-Kean.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. CT: Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. CT. O'Neill.

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