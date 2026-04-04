La formazione grigiorossa si gioca tanto, anzi tantissimo, poiché è alla ricerca di punti che servono per tenere la zona rossa distante ma al contempo anche i felsinei puntano all'intera posta in palio.

Domenico Ciccarelli Redattore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 09:02)

Quella dello Stadio Giovanni Zini di Cremona è la sfida per trovare continuità, sia da una parte che dall’altra: la Cremonese, in piena corsa salvezza, accoglie il Bologna davanti alla propria tifoseria. La formazione grigiorossa si gioca tanto, anzi tantissimo, poiché è alla ricerca di punti che servono per tenere la zona rossa distante. La squadra di Vincenzo Italiano deve ritornare stabile e compatta rispetto a quanto ha fatto nelle ultime settimane. Scopriamo dove vedere Cremonese-Bologna e tutte le informazioni sulla partita.

Dove vedere Cremonese-Bologna in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Cremonese e Bologna, che andrà in scena domenica 5 aprile presso il Giovanni Zini di Cremona alle 15:00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Marco Giampaolo e la squadra di Vincenzo Italiano, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il tecnico Marco Giampaolo sembra aver preso immediatamente il timone tra le mani, nonostante una forte tempesta. La Cremonese, dopo aver attraversato mesi bui e dove la vittoria mancava dallo scorso 7 dicembre, è ritornata finalmente al successo. Il drastico blackout ha portato, infatti, all’esonero di Davide Nicola ma anche ad essere risucchiata nella zona retrocessione. La formazione grigiorossa, ora, è a pari punti con il Lecce, però il trionfo nello turno precedente contro il Parma sembra aver dato una scossa di adrenalina.

Il Bologna, invece, dopo un periodo di sbandamento, fatto di 2 vittorie in circa due mesi, sembra essere ritornato sui suoi passi: stona il KO in casa con il Verona. La formazione di Vincenzo Italiano, in netto ritardo, sta recuperando punti ma che, molto probabilmente, non basteranno per rientrare nella zona Europa, dove, intanto, prosegue il suo cammino dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di finale.

Cremonese-Bologna: le probabili formazioni — Nella Cremonese rientra Baschirotto, che dovrebbe affiancare Terracciano. Marco Giampalo, in attacco, si affida a Bonazzoli e Vardy, con l'inglese che torna dal primo minuto. Riguardo il Bologna, Zortea dovrebbe partire titolare sulla fascia destra, con Miranda sul lato opposto. Vincenzo Italiano si affida a Orsolini, Bernardeschi e Rowe, che dovrebbero fare da supporto a Castro.

CREMONESE(4-4-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Luperto, Pezzella Giu.; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy. All. Marco Giampaolo.

BOLOGNA(4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro S. All. Vincenzo Italiano.