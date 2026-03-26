Spagna-Serbia: dove seguire l’amichevole internazionale in streaming live

A Villarreal si sfidano la Roja di De La Fuente e i balcanici, che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 cercano risposte

Domenico Ciccarelli Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 09:32)

La Spagna, campione d’Europa e dell’ultima edizione della Nations League, torna in campo. All’Estadio de la Cerámica di Villarreal ospita la Serbia di Veljko Paunovic. La formazione balcanica è reduce da una grande delusione, ossia la mancata qualificazione ai Mondiali 2026: ha chiuso il Girone K al terzo posto, alle spalle dell’Albania.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Spagna-Serbia in diretta TV e streaming gratis — Al momento il duello tra la Spagna di Luis De La Fuente e la Serbia guidata da Veljko Paunovic che andrà in scena venerdì 27 marzo alle ore 21:00 presso l’Estadio de la Cerámica, non emerge una conferma chiara della diretta TV in Italia, ma la sfida si potrà seguire ugualmente in diretta streaming su UEFA.tv e in live testuale su Eurosport e Gazzetta.it e, ovviamente, sui vari siti scommesse.

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Il momento delle due squadre — La Spagna non può che essere in fiducia: la squadra di Luis De La Fuente incanta e si diverte. La sfida dell’Estadio de la Cerámica per Lamine Yamal e Co. sarà l’ennesima gara in cui potranno sfoggiare le proprie doti balistiche. E contro la Serbia, nonostante è in un momento non ottimale, può essere un test importante in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026.

La formazione balcanica non è riuscita ad ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali, poiché il suo cammino è stato molto altalenante. La Serbia, però, cercherà di rialzarsi perché ha mostrato di essere un gruppo compatto, e sfrutterà l’amichevole contro la Spagna per ritrovare un po’ di morale.

Spagna-Serbia: le probabili formazioni — Spagna (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Zubimendi; Lamine Yamal, Borja Iglesias, Oyarzabal. Commissario tecnico: Luis De La Fuente

Serbia (3-4-1-2): Vanja Milinkovic-Savic; Pavlovic, Milenkovic, Erakovic; Terzic, Gudelj, Samardzic, Kostic; Sergej Milinkovic-Savic; Mitrovic, Jovic. Commissario tecnico: Veljko Paunovic