Como-Pisa, punti pesanti al Sinigaglia: dove vedere il lunch match

Il club di Cesc Fabregas lotta per un posto in Champions ma dovrà vedersela con un la squadra toscana che non ha dato segnali di resa

Domenico Ciccarelli Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 12:32)

In quel del Sinigaglia ci sono in palio punti importanti ai fini della classifica, anche se per motivi abbastanza differenti: il Como di Cesc Fabregas, in piena lotta per la zona Champions, ospita il Pisa di Oscar Hiljemark che, seppur molto difficile, non vuole perdere le speranze salvezza. All’andata terminò con un netto 0-3 per la formazione lariana: il club comasco riuscirà a ripetersi?

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Como-Pisa in diretta TV e streaming gratis — La sfida tra Como e Pisa, che andrà in scena domenica 22 marzo presso il Sinigaglia alle 12:30, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Il duello tra la formazione di Cesc Fabregas e la squadra di Oscar Hiljemark, dunque, si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. La gara non sarà trasmessa su Sky Sport, poiché per questo match non detiene la co-esclusiva.

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Il momento delle due squadre — Il Como sta molto bene sia fisicamente che mentalmente: la squadra di Cesc Fabregas, outsider della stagione, sta insidiando seriamente la Juventus e la Roma per un posto nella prossima UEFA Champions League. E proprio con la vittoria nel turno precedente contro la formazione di Gian Piero Gasperini, la squadra lariana è riuscita a prendersi il quarto posto solitario con 54 punti conquistati finora.

Il Pisa, invece, sta vivendo una stagione molto complicata e la retrocessione in Serie B sembra essere ormai destinata. Però, la bella e convincente vittoria arrivata contro il Cagliari per 3-1 pare aver dato linfa vitale agli uomini di Oscar Hiljemark. Certamente con il Como non sarà semplice ma il club toscano non ha dato segnali di resa.

Como-Pisa: le probabili formazioni — COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrona; Baturina, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

PISA (3-5-2): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Stojlkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.