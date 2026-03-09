Sfida molto calda in quel del Riyadh Air Metropolitano: Simeone e Tudor si sfidano per l'andata degli ottavi di Champions League

Domenico Ciccarelli Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 21:02)

Al Riyadh Air Metropolitano va in scena l'andata degli ottavi di UEFA Champions League tra l'Atletico Madrid di Diego Simeone e il Tottenham di Igor Tudor: la formazione di casa sta cavalcando un onda molto positiva e potrebbe sfruttare il fattore delle mura amiche. La squadra inglese, invece, nonostante un buon percorso europeo, non gode di un ottimo momento di forma.

Atletico Madrid-Tottenham: come arrivano le due squadre alla gara — L'Atletico Madrid arriva da quattro vittorie, tra campionato e Champions League, nelle ultime cinque uscite. La squadra di Diego Simeone è al terzo posto de LaLiga ed è reduce da un rocambolesco 3-2 contro la Real Sociedad, dove ha brillato l'ex juventino Nico Gonzalez: l'argentino è stato il Man of the Match, grazie alla sua doppietta siglata.

Il Tottenham, invece, paradossalmente vive una stagione molto complicata. Nonostante una buona Champions League disputata finora, la squadra inglese in Premier League lotta per la retrocessione: il 18esimo posto è alle spalle di un solo punto. Gli Spurs in campionato, da quando è incominciato il 2026, non hanno ancora trovato la via del successo.

Atletico Madrid-Tottenham: le probabili formazioni — Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julian Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Tottenham (3-4-1-2): Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Sarr, Palhinha, Gray; Simons; Tel, Richarlison. Allenatore: Igor Tudor.

Il pronostico — Il favore del pronostico, indubbiamente, pende tutto dal lato dei padroni di casa: la vittoria dell'Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano è quotato a 1.53. I bookmakers, invece, in caso di parità quotano la giocata 4.20: puntata da non sottovalutare. Il successo esterno del Tottenham è a quota 6.00, e visto la situazione è molto improbabile. La soluzione consigliata è quella di puntare sull'1FISSO, oppure al GOAL, quotato a 1.72.