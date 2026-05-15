C'è un derby che Amantino Mancini non potrà mai dimenticare, quello del gol di tacco nel novembre del 2003. Oggi, a distanza di oltre vent'anni, l'ex fantasista brasiliano guarda alla stracittadina della Capitale con lo stesso trasporto di allora e vede una grande occasione per la squadra di Gasperini: battere i rivali della Lazio e prendersi la qualificazione alla prossima Champions League.

Nell'analisi dell'ex numero 30 c'è spazio anche per i singoli. Su tutti Malen, che si è abbattuto come un uragano sulla Serie A. E mentre la corsa europea entra nel vivo, Mancini si sbilancia sugli esiti finali di questo campionato, indicando le squadre che secondo lui la spunteranno centrando il piazzamento tra le prime quattro.

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Amantino Mancini: "Il derby è come una finale, partita decisiva"

"La Roma vive un momento molto diverso da quello della Lazio, ma il derby è sempre una partita a parte. Anche se una delle due squadre vive un momento migliore dell'altra, a volte chi parte sfavorito riesce a sorprendere tutti. L'importante è che la Roma approcci questa partita come se fosse una finale, perché deve ottenere i tre punti per poter continuare la corsa al piazzamento Champions".

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: Donyell Malen esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio nel match tra Parma e Roma allo Stadio Ennio Tardini. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Quale sarà il giocatore decisivo?

"Sicuramente Malen, i suoi numeri sono straordinari. Se fosse arrivato prima alla Roma, secondo me a questo punto i giallorossi avrebbero già la certezza della qualificazione. Sta facendo davvero bene ed è un grandissimo giocatore".

Qual è il derby che ricorda con più piacere?

"Ovviamente quello in cui segnai di tacco, nel novembre del 2003. È stata veramente una serata indimenticabile, una grandissima vittoria per 2-0, con anche un mio assist per Emerson".

Amantino Mancini: "La Roma ruberà il posto al Milan in questo finale"

"Sensazioni uniche, meravigliose. É bellissimo, l'atmosfera che si respira in città è incredibile. Le persone iniziano a parlare del derby con largo anticipo, non soltanto a ridosso dell'evento. È una partita per cui la città si ferma".

Ti aspetti qualche passo falso dalle rivali?

"Le concorrenti della Roma avranno delle partite complicate, alcune di queste sono in piazze difficili. Ma la Roma deve pensare a sé stessa e a fare bene nel derby, poi si vedrà".

PARMA, ITALIA - 10 MAGGIO: L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria al termine del match contro il Parma allo Stadio Ennio Tardini. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

La Roma è attualmente a pari punti con il Milan, ma gli scontri diretti la condannano al quinto posto. Riuscirà a spuntarla sui rossoneri?

"Secondo me la Roma ruberà il posto del Milan. Penso che Juventus e Napoli siamo fuori da questa lotta. Sarà un finale di campionato molto bello ed emozionante".

Come giudica l'operato di Gasperini alla sua prima stagione in giallorosso? È l'uomo giusto per riportare la Roma in alto?

"Gasperini mi piace tanto come allenatore e come mentalità. Le sue squadre giocano molto bene. Ha fatto un grandissimo lavoro all'Atalanta e, secondo me, sta facendo abbastanza bene al suo primo anno a Roma. Ha avuto dei periodi altalenanti, ma credo che nel complesso la stagione sia positiva. Deve rimanere anche l'anno prossimo e penso che possa fare ancora meglio, sperando di giocare anche la Champions League. Avrà più tranquillità per lavorare, conoscendo meglio l'ambiente. Sono convinto che l'anno prossimo ci sarà un ulteriore miglioramento".

Amantino Mancini: "Malen da Champions. Pisilli e Soule perfetti per Gasperini"

"Può migliorare dal punto di vista mentale, essere più concentrata e continua. La Roma deve acquistare dei giocatori più esperti e di personalità, per trovare un buon equilibrio tra giovani di valore e calciatori di esperienza".

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"Malen mi piace tanto: ha tecnica, ha forza e sa fare gol. Può essere lui il giocatore attorno a cui costruire una "nuova" Roma il prossimo anno. Si è inserito molto bene nell'ambiente giallorosso".

Qual è invece quello che è stato valorizzato di più dal tecnico ex Atalanta?"Sicuramente Pisilli, che si è inserito bene nei meccanismi di Gasperini e ha avuto tante occasioni. Poi direi Soule, che a me piace da morire, forte e giovane"

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