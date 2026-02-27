Il mediano tedesco sta assumendo un ruolo sempre più importante negli equilibri dello scacchiere di Vincent Kompany, diventando uno degli imprescindibili della formazione bavarese

Luca Gilardi Collaboratore 27 febbraio - 15:37

Da promessa del settore giovanile a pilastro del centrocampo del Bayern Monaco. La parabola di Aleksandar Pavlovic è ormai sotto gli occhi di tutti e rappresenta uno degli elementi di maggiore spicco della stagione bavarese. A soli 21 anni, il centrocampista tedesco ha compiuto una trasformazione fisica notevole, diventando una presenza sempre più dominante nella mediana della squadra campione di Germania. Alla base di questa crescita, c'è anche l'ispirazione di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio: Cristiano Ronaldo.

La trasformazione di Pavlovic: "Mi ispiro a Cristiano Ronaldo" — Intervistato dal portale Absolut Fußball, Pavlovic ricorda come fino a poco tempo fa il suo fisico fosse molto diverso da quello attuale. "Ero molto magro, esile, quasi gracile", racconta il centrocampista. Per questo motivo, il giovane talento tedesco ha deciso di lavorare intensamente sul proprio sviluppo muscolare.

In questo percorso, l'esempio di Cristiano Ronaldo è stato fondamentale. "Per me è un modello sotto tutti gli aspetti", confessa Pavlovic, sottolineando come "la sua attenzione maniacale per la preparazione atletica e la disciplina quotidiana mi ha spinto a migliorare". I risultati sono evidenti: oggi il centrocampista del Bayern Monaco è molto più sicuro e influente nel gioco della squadra.

Una pedina fondamentale per il Bayern Monaco — La sua crescita si riflette anche nei numeri. Nelle ultime tre stagioni il suo minutaggio con la prima squadra è aumentato progressivamente, fino a diventare una pedina fondamentale. In questa stagione ha già collezionato 31 presenze considerando tutte le competizioni, dimostrando personalità e grande fiducia nei propri mezzi. "Voglio sempre il pallone, è il mio modo di giocare. Ma ci sono ancora margini di miglioramento", afferma sicuro Pavlovic.

Ora però l'attenzione è tutta rivolta alla Bundesliga e soprattutto al prossimo grande appuntamento: il Der Klassiker contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Una partita carica di tensione, che Pavlovic è però pronto ad affrontare senza timori. "Giocare davanti alla Südtribüne è impressionante, ma non mi rende nervoso", assicura. La sfida è già iniziata.