Borussia Dortmund-Bayern Monaco, quanti talenti ancora inesplosi: ecco i più pronti

Borussia Dortmund-Bayern Monaco non è solo una sfida che vale una fetta di Bundesliga. Tanti i giovani talenti pronti a esordire presto.

Gennaro Dimonte 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 10:02)

Borussia Dortmund-Bayern Monaco rischia di essere la partita più decisiva di questa stagione di Bundesliga. Il classico tedesco, in programma sabato 28 febbraio alle 18:30 al Westfalen Stadion, è senza ombra di dubbio il match più sentito del paese per la storia e la tradizione portata avanti da questi due club. Ma c'è anche un'altra sfida che si gioca: quella dei settori giovanili. Diamo uno sguardo ai nuovi talenti, pronti a mettersi definitivamente in mostra nel calcio dei grandi.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, il meglio del settore giovanile bavarese — Come spesso accade in Germania, il Bayern Monaco è molto attento a quello che è il prodotto fatto in casa. Detto e ridetto di un giocatore ormai stabilmente nella formazione titolare come Lennart Karl (2008), ce ne sono diversi che già sono in prima squadra. Per i tanti altri che ambiscono a un posto in distinta ci sarà tempo e modo di vederli all'opera.

Il primo nome che viene in mente è quello di Wisdom Mike, ala possente classe 2008 devastante per la sua rapidità palla al piede. Per lui già 5 presenze con il Bayern dei grandi tra Bundesliga e Champions League. Discorso simili per il mediano David Santos Daiber, anche lui già debuttante in campionato.

I campioni del futuro in casa bavarese sono lì, in attesa di esordire proprio come fatto da Cassiano Kiala. Il difensore classe 2009, seppur per un minuto, ha avuto la possibilità di giocare al fianco di quelli che finora sono stati i suoi idoli nello 0-4 di Heidenheim. Il reparto dove sembra esserci abbondanza di talento però nell'U19 è l'attacco. Yil Gashi (2008) e Frank Egwatu (2009) stanno dominando nella rispettiva categoria e potrebbero presto essere un'idea di Vincent Kompany, discorso simile per la poliedrica ala brasiliana Maycon Cardozo (2008).

Reggiani e Inacio guidano la "rivolta" italiana in Westfalia — Impossibile non partire dai due giocatori italiani che si stanno prendendo lo spazio che meritano nel settore giovanile del Borussia Dortmund e non solo. Il difensore centrale modenese classe 2008 Luca Reggiani è in pianta stabile con la prima squadra e ha già esordito sia in Bundesliga che in Champions League. Attende il suo momento invece Samuele Inacio (2008), figlio dell'attaccante Pià e punto di riferimento dell'U19. Ha già all'attivo più di 20 gol con le selezioni giovanili della nazionale italiana.

Tornando in difesa, probabilmente sentiremo parlare di Elias Benkara (2007). Il centrale algerino nato in Germania ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche per poter essere un faro del pacchetto arretrato del futuro. In mezzo al campo spicca Till Burkhardt, 16 enne (2010) con qualità sopra la media e che si sta ritagliando uno spazio importante nonostante sia più piccolo dei compagni.

Discorso simile ma più avviato per Enzo Duarte, centrocampista classe 2009 sempre titolare finora con la formazione U19. In attacco la stella è senza ombra di dubbio Mathis Albert. L'ala sinistra 17enne americana sta letteralmente facendo il panico con i giocatori della propria età e non solo. Ha segnato praticamente in tutte le competizioni in cui ha giocato ed è già stato convocato diverse volte da Niko Kovac. Il suo momento in campo potrebbe arrivare molto presto.