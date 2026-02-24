Kane al Barcellona, arriva la smentita: “Non so nulla, sono felice al Bayern”

Dopo le dichiarazioni da parte del candidato alla presidenza Blaugrana Xavier Vilajoana, arriva la risposta dell'ex attaccante del Tottenham

Jacopo del Monaco 24 febbraio - 11:51

Negli ultimi giorni, si è parlato di un possibile trasferimento di Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, al Barcellona. Il tutto ha avuto inizio da Xavier Vilajoana, candidato alla presidenza del club spagnolo, che ha postato sul suo profilo X una foto del centravanti inglese con la maglia della squadra proveniente dalla Catalogna. In seguito, durante un'intervista, il candidato ha dichiarato di aver avviato i contatti con l'entourage del numero del 9 dei Roten. Di recente, però, lo stesso Kane ha parlato di queste voci e le ha smentite una volta per tutte.

Kane: "Barcellona? Adesso sono felice qui Bayern" — Diversi giorni fa, il candidato alla presidenza del Barcellona Xavier Vilajoana ha pubblicato sul suo profilo X una foto dell'attuale centravanti del Bayern Monaco con la maglia Blaugrana. Ovviamente si tratta di un fotomontaggio, però in molti hanno pensato che l'obiettivo del possibile numero 1 del club catalano sia proprio quello di portare il calciatore inglese in Liga. In seguito, durante un'intervista, Vilajoana ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo contattato l'entourage di Kane. Stiamo valutando profili differenti con cautela e professionalità. Kane rientra tra questi: stiamo parlando di un goleador, un giocatore di squadra, letale nello stretto. Il Barça ne avrebbe proprio bisogno".

Intervistato da Sky Sport Germania, Kane ha voluto fare chiarezza su questo rumor di mercato che lo vede protagonista. L'ex attaccante del Tottenham, che nell'ultima partita di Bundesliga ha segnato una doppietta nel 3-2 casalingo contro l'Eintracht Francoforte, ha dichiarato: "Non so nulla. Mio padre e mio fratello si occupano di queste cose, ma non mi hanno mai riferito nulla riguardante ciò. In questo momento sono molto felice al Bayern Monaco e la mia concentrazione è su questa stagione e sul mio percorso qui in Germania. Se poi dovessero parlare con il Barcellona, io lo prenderei come un complimento".