Oltre ad esser stato un grandissimo calciatore, Sir David Beckham dimostra di avere classe ed eleganza in qualsiasi contesto. L'ex centrocampista, infatti, nei giorni scorsi stava trascorrendo una vacanza sulla neve insieme alla famiglia quando, ad un tratto, ha notato una donna che ha avuto un incidente con gli sci. Preoccupato delle condizioni di questa persona, Beckham ha subito prestato soccorso insieme alla guida sciistica che si trovava lì in quel momento. Si tratta di un gesto da vero cavaliere per l'ex calciatore, che da diversi mesi detiene il titolo di Sir.

Il quotidiano inglese The Sun ha riportato che, nei giorni scorsi, l'ex centrocampista del Manchester United si trovava a Courchevel , in Francia, per trascorrere una vacanza con la sua famiglia nel luogo del quale sono frequentatori abituali da diversi anni. Si tratta di una delle stazioni di sport invernali più famose al mondo, dove si recano diverse personalità importanti tra cui i membri della famiglia reale. L'attuale presidente dell' Inter Miami , che lo scorso anno ha vinto la prima Major League Soccer della sua storia, durante la sua vacanza ha vestito i panni del cavaliere avendo aiutato una persona in difficoltà.

Durante una sua uscita con la figlia quattordicenne Harper, ha avuto luogo un incidente che ha coinvolto una donna con gli sci. Quest'ultima è caduta e l'ex calciatore di Real Madrid e Milan, che in quel momento ha visto la scena, ha voluto aiutare subito la donna, che in quel momento si trovava a Courchevel con due sue amiche. The Sun ha riportato anche le dichiarazioni di una fonte che ha assistito a questa scena. Ecco le sue parole:"David ha visto la donna sbattere la testa ed era preoccupato per lei. La ha tolto gli sci assicurandosi prima che stesse bene. Si è comportato da vero gentiluomo così come la guida sciistica che si trovava lì in quel momento".