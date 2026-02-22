Mario Balotelli e Paolo Montero insieme negli Emirati Arabi per risollevare l'Al-Ittifaq nella seconda divisione del Paese

Chi l'avrebbe mai detto. Due caratteri non esattamente congeniali a stare assieme si troveranno presto l'uno al fianco dell'altro. Uno juventino piuttosto affiatato e uno che la Juve e il suo solo richiamo li ha sempre evitati. Paolo Montero e Mario Balotelli proveranno a risollevare le sorti dell'Al Ittifaq, in caduta libera da settimane.

Paolo Montero riaccolto in panchina da Balotelli — Fu esonerato dalla Juventus Next Gen dopo 15 giornate, squadra che per la cronaca, riaccogliendo Massimiliano Brambilla, è tornata a fare molto bene in Serie C. Dopo un anno di stop più forzato che voluto probabilmente, Paolo Montero è pronto a ripartire. Suo malgrado, non sarà esattamente un top team ad accoglierlo, eppure stimoli ed entusiasmo non mancheranno di certo.

Come detto, è l'Al Ittifaq la squadra che lo ha disperatamente contattato. Reduce da due sconfitte di fila, nella Serie B emiratina, la squadra è fanalino di coda con appena 9 punti conquistati in 16 partite. Gli ultimi due piazzamenti valgono la retrocessione e il club vorrebbe evitarli a tutti i costi. Dopo aver tesserato Mario Balotelli - autore di tre gol fin qui - un altro parlante italiano si inserisce in squadra, al suo timone nelle vesti di condottiero.

La carriera di Montero — Paolo Montero è ancora formalmente sotto contratto con la seconda squadra della Juventus. Solo dopo averlo risolto, potrà spostarsi e iniziare ufficialmente questo nuovo capitolo saudita. Classe 1971, allena già da qualche tempo. Per la precisione dal 2014, quando guidò le giovanili del Penarol e dalla stessa prima squadra in Uruguay. Da quel momento, Boca Unidos, Colon, Rosario Central, Sambenedettese, San Lorenzo, Under 19 della Juventus e seconda squadra bianconera.

Curioso ricordare come abbia solo per due partite, contro Bologna e Monza, allenato la prima squadra della Juve. Prese il posto in quell'occasione a Massimiliano Allegri, esonerato dopo il famosissimo "Dov'è Rocchi?" in finale di Coppa Italia nel maggio 2024.