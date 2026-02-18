Durante la sua seconda esperienza coi Red Devils, l'attuale attaccante dell'Al-Nassr non ha avuto un buon rapporto con l'olandese

Jacopo del Monaco 18 febbraio - 11:22

Nel corso della sua seconda esperienza con la maglia del Manchester United, Cristiano Ronaldo ha avuto come allenatore Erik ten Hag. Tuttavia, tra i due non correva buon sangue a causa di alcuni disaccordi. Attualmente, nessuno dei due è ai Red Devils dato che il portoghese gioca con l'Al-Nassr in Arabia Saudita mentre l'olandese ricopre il ruolo di direttore tecnico del Twente, squadra dell'Eredivisie. Di recente, l'ex vice allenatore dello United Steve McLaren ha voluto parlare del conflitto tra l'attaccante ed il tecnico durante un'intervista per il podcast The Good, The Bad and The Football.

Il conflitto tra Cristiano Ronaldo e ten Hag spiegato dall'ex vice allenatore McLaren — Tra allenatore e calciatori non ci sono sempre degli ottimi rapporti e ciò, ovviamente, può capitare in qualunque squadra, persino in un grande club del calibro del Manchester United. Uno dei conflitti tra un giocatore ed un tecnico più recenti tra le fila del club che milita in Premier League riguarda quello tra le due personalità calcistiche sopracitate. Da un lato Cristiano Ronaldo, tornato in Inghilterra dopo gli anni ricchi di successi al Real Madrid e le tre stagioni alla Juventus. Dall'altro Erik ten Hag, allenatore che ha vinto diversi titoli nazionali con l'Ajax arrivando anche in semifinale di Champions League nella stagione 2018/2019 dopo aver eliminato il Real Madrid agli ottavi e la Juve ai quarti.

Tra il portoghese e l'olandese, in Inghilterra, non c'era un buonissimo rapporto e di ciò ne ha parlato Steve McLaren. Quest'ultimo era vice allenatore quando ten Hag sedeva sulla panchina dello United. Nel corso dell'intervista per il podcast The Good, The Bad and The Football, ha parlato del conflitto tra CR7 ed il tecnico. Ecco le sue parole:"Erik non ha mai ceduto alle richieste dei giocatori. Sul campo d'allenamento ci sono state diverse battaglie. Lui era uno che diceva 'voglio che tu faccia queste cose' ed anche 'Ronnie, questo è il tuo lavoro'. Allenava in questo modo. A Ronaldo dicevo sempre che ten Hag gli chiedeva di essere il primo a pressare e correre e poi tornare al centro per ricevere palla".

Secondo McLaren, quindi, il messaggio di ten Hag era il seguente: "Lui vuole che tu faccia queste cose. Se non ci riesci o non vuoi farla, non ti sceglierà e non ti farà giocare. Io penso che altri allenatori avrebbero ceduto alle richieste di Cristiano Ronaldo, ma Erik no ed era tipo 'io chiedo e lui deve farlo'. Alla fine non era una lotta, ma una situazione di stallo".