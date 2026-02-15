Il portoghese ha siglato la rete numero 962, avvicinandosi sempre più al target di ben 1000 marcature, numero incredibile che lo incastonerebbe ancora di più tra i migliori calciatori di sempre.

Alessia Bartiromo 15 febbraio - 10:59

Cristiano Ronaldo non si ferma più. I 41 anni non sono assolutamente un peso, anzi, nuovo motore per raggiungere nuovi sogni e obiettivi. Dopo la protesta con l'Al-Nassr, è tornato in campo nel match contro l'Al-Fateh in trasferta, siglando la rete che ha aperto le marcature. Si tratta della numero 962, avvicinandosi sempre più al target di ben 1000 marcature, numero incredibile che lo incastonerebbe ancora di più tra i migliori calciatori di sempre.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo torna in campo e segna — La mancanza di Cristiano Ronaldo si era sentita e non poteva essere altrimenti per l'Al-Nassr, privata per ben due gare del suo calciatore e campione più rappresentativo. Il portoghese ha deciso di mettere da parte le proteste e le polemiche, tornando in campo nella trasferta contro l'Al-Fateh, aiutando la sua squadra a centrare un successo molto importante per la classifica e il prosieguo di stagione.

Sua infatti la rete che ha sbloccato il risultato al 17', prima del raddoppio di Aiman Yahya al 77', regalando i tre punti agli ospiti. Ma non solo: Cristiano Ronaldo ha siglato il suo gol numero 962, avvicinandosi sempre di più all'ambito traguardo delle 1000 reti. Il fuoriclasse ha sfiorato anche la doppietta personale, ancora nel primo tempo, lavorando tanto e bene per la squadra, palesando un ottimo stato di forma.

Il post di CR7 su Instagram — "Un altro passo avanti. Continuiamo", ha commentato Cristiano Ronaldo su Instagram nel post gara, lasciandosi alle spalle tutte le polemiche con l'Al-Nassr e confermando il suo grande attaccamento al progetto. Una risorsa più che importante per il prosieguo di stagione, con la squadra che al momento è posizionata al secondo posto in classifica alle spalle dell'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, a due lunghezze di distanza dopo il convincente successo di venerdì sera contro l'Al-Ettifaq per 2-0.