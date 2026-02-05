Cristiano Ronaldo, niente pace con l’Al-Nassr: salta anche la sfida con l’Al-Ittihad

Sembrava rientrato il problema invece il portoghese non prenderà parte neanche alla sfida di domani. Lo ha comunicato lo stesso club

Il compleanno di Cristiano Ronaldo, con i conseguenti festeggiamenti ed il ritorno in gruppo, aveva fatto intuire che le trattative di pace tra l'Al-Nassr e l'asso portoghese fossero a buon punto. Invece, la protesta di CR7 sembra tutt'altro che conclusa. Dopo aver già saltato la sfida di lunedì con l'Al-Riyadh, infatti, l'attaccante non sarà convocato nemmeno per la partita di domani contro l'Al Ittihad.

Clamoroso, Cristiano Ronaldo non convocato per la sfida contro l'Al Ittihad — Nel giorno del suo 41°compleanno Cristiano Ronaldo non ha ricevuto un buon regalo. O almeno da parte dell'Al Nassr. Come infatti ha riportato Fabrizio Romano, il fenomeno portoghese non è stato convocato per il big match di domani sera contro l'Al Ittihad, importante per proseguire la lotta al titolo d'Arabia. Nessun problema fisico alla base dell'esclusione, che resta dunque inevitabilmente legata agli screzi degli ultimi giorni.

Un fatto che fa molto preoccupare i tifosi del club. Solo ieri l'attaccante si era riappacificato con la squadra ed era anche tornato ad allenarsi ma la mancata convocazione può fare pensare che la situazione non è rientrata del tutto. Come ricordiamo, il giocatore si era fortemente accanito contro il PIF, proprietario anche dell’Al Nassr, per la gestione generale che avrebbe favorito gli altri club sauditi (Al Hilal in primis). Non ha gradito, secondo i rumors, l’acquisto di Benzema da parte dei rivali e il contestuale immobilismo sul mercato relativo al proprio club.

L'assenza del portoghese potrebbe pesare molto domani, soprattutto ora che la distanza in classifica tra la squadra di Jorge Jesus e quella di Simone Inzaghi è di una sola lunghezza. I tifosi gialloblu sperano che la situazione possa concludersi prima possibile anche perché dentro tutta questa vicenda c'è anche il futuro del neo 41 enne. Al momento lontano dall'Arabia Saudita.