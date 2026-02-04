Il fenomeno portoghese si era scagliato contro il fondo PIF "colpevole" di favorire l'Al Hilal, ma ora è tornato ad allenarsi. Sul suo futuro si deciderà dopo il Mondiale

Mattia Celio Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 16:12)

Tra Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr sembra essere tornata la calma. Almeno per il momento. Dopo aver disertato l'ultima partita, il fenomeno portoghese è tornato ad allenarsi con la squadra. Il portoghese negli ultimi giorni si era scagliato scontro il fondo PIF, che a suo dire preferisce l'Al Hilal rispetto all'Al Nassr, entrambe le squadre sono finanziate da PIF. Adesso ci si interroga sul suo futuro.

Cristiano Ronaldo, la protesta contro il PIF e il suo futuro — Domani Cristiano Ronaldo compirà 41 anni ma per il fenomeno portoghese è stata una vigilia di festa parecchio movimentata. Nella partita di lunedì contro l'Al Riyadh l'ex Manchester United si è rifiutato di scendere in campo ma nelle ultime ore è tornato ad allenarsi. Il motivo della sua assenza non era casuale. Secondo il numero 7 del Portogallo il fondo PIF favorisca l'Al Hilal all'Al Nassr. E in effetti la differenza sul mercato è netta.

Come ricordiamo, la squadra allenata da Simone Inzaghi si è da poco rinforzata con l'acquisto di Karim Benzema, non certo un giocatore qualunque. Mentre il club globale si è dovuto accontentare del poco conosciuto Haydeer Abdulkareem. Una mossa di mercato che ovviamente il classe '85, abituato a vincere, non ha affatto gradito. Ma ora è tornato a disposizione e la lotta per la conquista del titolo d'Arabia può riprendere. La situazione in classifica vede la squadra di Jorge Jesus ad una sola lunghezza da quella allenata dall'ex Lazio e Inter. Campionato apertissimo.

Rientrato il problema del fondo, adesso c'è da affrontarne un altro, ovvero il futuro del portoghese. L'ex Real Madrid ha da poco rinnovato il contratto fino al 2027 ma questa situazione potrebbe spingerlo a cambiare aria. Come riporta SKY UK ci sono buone possibilità che l'attaccante sbarchi negli Stati Uniti dove molte squadre sono pronte a fare follie per lui. Una possibilità, dunque, di rivedere di nuovo CR7 contro il suo storico rivale Lionel Messi, attualmente all'Inter Miami.

Ma ora la questione mercato passa in secondo piano anche perché dopo il termine della stagione, l'ex blancos sarà impegnato con il suo Portogallo nel Mondiale negli USA, Messico e Canada. Solo dopo la competizione intercontinentale si potrà tornare a parlare di futuro che almeno per ora lo vede lontano dall'Arabia Saudita. Poi si vedrà.