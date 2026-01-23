Un atto di vandalismo che poteva avere conseguenze ben peggiori. L'autore del gesto, fermato subito dalle autorità, è stato dichiarato non imputabile e trasferito d'urgenza in una struttura psichiatrica.

Samuele Dello Monaco 23 gennaio - 11:01

Un risveglio amaro e surreale quello vissuto oggi dalla comunità di Madeira e dai tanti turisti che affollano l'isola portoghese. La celebre statua in bronzo dedicata a Cristiano Ronaldo, situata nella zona del porto di Funchal, a pochi passi dal museo dedicato al fuoriclasse portoghese, è stata oggetto di un grave attacco vandalico. Un uomo, la cui identità non è stata completamente divulgata per motivi di privacy legati al suo stato di salute, ha tentato di incendiare il monumento simbolo dell'isola.

Le immagini virali della statua di Ronaldo — Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine locali, l'incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata. L'individuo si è avvicinato alla scultura munito di materiale infiammabile, cospargendo la base e parte della figura di bronzo prima di appiccare il fuoco. Le fiamme non hanno fuso il metallo ma hanno causato evidenti annerimenti e danni superficiali alla struttura.

La Polizia di Pubblica Sicurezza è intervenuta sul posto bloccando immediatamente l'uomo, impedendo che la situazione degenerasse. Tuttavia, quello che inizialmente sembrava un semplice atto di teppismo o una protesta mirata, ha assunto rapidamente contorni diversi una volta che il soggetto è stato portato in interrogatorio.

L'episodio e la realtà dei fatti — Durante l'interrogatorio e le prime fasi del fermo, è emerso con chiarezza che l'uomo versava in un evidente stato di alterazione mentale. Il comportamento sconnesso e le dichiarazioni rese agli agenti hanno spinto il magistrato di turno a richiedere un'immediata valutazione medica. L'esito degli accertamenti clinici non ha lasciato dubbi: il giudice ha disposto il ricovero dell'uomo presso il reparto psichiatrico dell'ospedale locale. Le autorità giudiziarie hanno confermato che l'uomo non sarà trasferito in carcere, ma rimarrà sotto stretta sorveglianza medica presso l'unità di salute mentale, dove riceverà le cure necessarie. È stato stabilito che il gesto non aveva matrici politiche o sportive razionali, ma era frutto di un grave disagio psichico.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, rimbalzando sui social media dove le immagini della statua lambita dalle fiamme hanno scatenato forte indignazione. La statua di CR7 non è solo un omaggio al calciatore più famoso della storia portoghese, ma un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per milioni di tifosi. Già in passato l'opera era stata oggetto di ironie, soprattutto per la prima versione del busto all'aeroporto, o di piccoli atti vandalici come scritte con vernice ma mai si era arrivati a un tentativo di incendio doloso.