Follia a Madeira, incendiata la statua di Cristiano Ronaldo: il motivo

Una sorta di sacrificio di cui le motivazioni non sono ancora note e una caccia all'uomo che ancora non si è conclusa

Michele Massa 21 gennaio - 13:23

Una mattinata tutt'altro che tranquilla in quel di Madeira. Sfortunata protagonista la statua di Cristiano Ronaldo. Uno dei monumenti più visitati in Portogallo questa mattina è stato incendiato da un influencer con la pretesa di "sacrificio". Una follia che non è piaciuta proprio a nessuno e la polizia adesso è alla ricerca dell'uomo, che ha pubblicato il video del momento sui propri canali social.

"Questo è l'ultimo avvertimento di Dio" e la statua di Ronaldo prende fuoco — Il tutto è successo accanto al 'Museo CR7' a Funchal. L'uomo in questione, come si vede dal video, prima decide di cospargere la statua di benzina poi parte la fiamma, che fortunatamente è durata solo qualche secondo. In quegli attimi, l'influencer esclama "questo è l'ultimo avvertimento di Dio" e inizia a muoversi a suon di danza (abbastanza goffa) per qualche secondo.

Il video è rapidamente diventato virale e la polizia ha aperto la caccia all'uomo. Che tutt'ora non è stato ancora trovato nonostante, come affermato da comunicati ufficiali, il soggetto sia già stato riconosciuto e segnalato. Nel mentre si aspettano le prime dichiarazioni ufficiali anche di Cristiano Ronaldo, anche se secondo alcune fonti portoghese, l'asso ex Juventus non si esporrà lasciando il tutto ai suoi legali che già sono partiti contro l'uomo in questione.

Un episodio che però lascia tutti sbalorditi, sia per la totale assenza di controlli, sia per il gesto in se. Nel mentre le ricerche continuano, con l'uomo che sembra essere scappato dal Portogallo, la caccia però è ancora agli inizi. L'eventuale pena come riferito da alcuni rumors, sarà molto severa.