I supporter sauiditi hanno alzato il numero di CR7 al settimo minuto della partita contro l'Al-Ittihad

Continua il gelo tra l'Al-Nassr e Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, neo-41enne, si è dichiarato in aperto contrasto con la proprietà saudita - il fondo PIF - dopo la chiusura del calciomercato e dell'acquisto di Karim Benzema da parte dell'Al-Hilal. Una contestazione che non poteva certo portare al clamore mediatico dalla parte di CR7. Come si è potuto vedere al settimo minuto della partita contro l'Al-Ittihad, i tifosi dell'Al-Nassr hanno alzato dei cartoncini con il numero di maglia Cristiano Ronaldo.