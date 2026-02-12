Premier League, il Brentford blocca l’Arsenal: City a -4

Una pareggiate acuta colpisce i top club di Premier nel turno infrasettimanale: nel posticipo anche l'Arsenal non va oltre l'1-1 col Brentford e Guardiola se la ride

Vincenzo Bellino Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 04:09)

La 26^ giornata di Premier League ha confermato quanto la corsa per la Champions e per la salvezza sia incerta e appassionante. Chelsea e Manchester United, entrambe in lotta per il quarto posto, si fermano a un pareggio, regalando spettacolo ma anche un pizzico di frustrazione ai loro tifosi. Il Newcastle rialza la testa e mette in crisi il Tottenham, sempre più in difficoltà, mentre il Manchester City non sbaglia un colpo e si avvicina all’Arsenal. In coda, Bournemouth e Burnley mostrano segnali di vita, mentre Everton e Nottingham perdono terreno.

Chelsea rimontato. Tottenham, esonerato Frank — Si inizia con Chelsea-Leeds, un match che non ha sicuramente annoiato i tifosi presenti sulle tribune di Stamford Bridge . Avanti 2-0 grazie alle reti di Joao Pedro e Palmer, i Blues nel finale hanno poi incassato la rimonta ospite che ha trovato al 73' il 2-2 grazie all’ex Milan e Napoli Okafor.

Non arriva, dunque, il 5° successo di fila nè per i londinesi, ne per il Manchester United, reduce da quattro vittorie consecutive tra Premier e FA Cup. Un gol di Sesko a tempo scaduto evita il ko alla squadra di Carrick col West Ham.

In coda, l’Everton cade in casa contro il Bournemouth (1-2), con Adli e Rayan che ribaltano il momentaneo vantaggio su rigore di Ndiaye. Il Tottenham, invece, crolla anche contro il Newcastle (1-2), confermando la crisi: otto giornate senza vittoria. Un ko che ha spinto la dirigenza ad esonerare Thomas Frank dopo soli otto mesi di gestione.

City sul velluto — Il Manchester City impiega appena 39 minuti di primo tempo per archiviare la pratica Fulham (3-0). Semenyo firma il primo gol, poi serve O’Reilly per il raddoppio, mentre Haaland chiude i conti segnando il 29° gol stagionale. I Citizens accorciano così le lunghezze in classifica sull'Arsenal, consolidando la seconda posizione.

L’Aston Villa approfitta di un autogol di Hinshelwood per battere il Brighton (1-0) e difendere il terzo posto. Il Liverpool ritrova il sorriso grazie a Van Dijk, che regala la vittoria contro il Sunderland e mantiene vive le speranze europee. Invece, Nottingham e Wolves si dividono la posta in palio in uno 0-0 poco spettacolare in ottica salvezza, mentre al Selhurst Park succede l’incredibile: il Crystal Palace passa in vantaggio 2-0, ma subisce il ritorno del Burnley e perde 2-3, segnando una delle rimonte più clamorose della giornata.

Arsenal fermata dal Brentford — Nel posticipo del giovedì, invece, l'Arsenal si fa bloccare dal Brentford. I Gunners dopo aver faticato nel primo tempo, sbloccano la gara nella ripresa con Madueke grazie ad un preciso colpo di testa. Una mera illusione perché i padroni di casa non si arrendono e trovano il pareggio con Lewis-Potter. Di conseguenza la lotta per il titolo resta aperta, in quanto i punti che separano i Citizens dai Gunners sono soltanto quattro.