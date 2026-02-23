Il centrocampista inglese è uscito dal campo immobilizzato e in barella, ma non ha mai perso conoscenza. Sarà operato in mattinata

Momenti di grande apprensione nel corso della sfida di ieri sera tra Milan e Parma. Il battito di San Siro si ferma per qualche istante quando, dopo circa 10 minuti, Loftus-Cheek cade rovinosamente al suolo dopo un duro scontro frontale con Corvi, portiere dei crociati, intento ad intercettare il cross di Saelemaekers. I calciatori del Parma sono stati i primi ad accorrere e a richiamare immediatamente l'intervento dello staff medico. Il calciatore inglese è rimasto visibilmente stordito dall'impatto, ma non ha mai perso conoscenza. Trasportato rapidamente in ospedale, in serata è arrivato il primo bollettino sulle sue condizioni. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>