In piena campagna elettorale per la presidenza del Barcellona, Xavier Vilajoana sgancia il suo nome per l'attacco dei blaugrana

Mattia Celio Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 16:42)

Nonostante manchino ancora tre mesi alla fine della stagione, in casa Barcellona si parla già di calciomercato. Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, il candidato alla presidenza blaugrana, Xavier Vilajoana, starebbe seriamente monitorando il profilo di Harry Kane per la prossima stagione. A confermarlo è stato lo stesso Vilajoana per quello che sarebbe "il colpo dell'estate". La situazione.

Barcellona, la mossa di Vilajoana per Harry Kane — Il Barcellona non perde tempo e subito comincia a pensare alla prossima stagione e in casa blaugrana nelle ultime ore è circolato un nome che ha fatto sfregare le mani a tifosi e dirigenza. Nell'ottica di un contesto che resta di campagna elettorale, a sganciare la notizia è stato Xavier Vilajoana, candidato alla presidenza catalana: "Abbiamo avviato i contatti con i rappresentanti di Kane. Dobbiamo lavorare con prudenza e professionalità", ha dichiarato Vilajoana.

Come ricordiamo, il prossimo anno il Barcellona non avrà più a disposizione Robert Lewandowski. Il polacco, infatti, ha dichiarato che non rinnoverà il contratto con i catalani, motivo per cui si dovrà cercare un nuovo attaccante e Kane ha tutte le qualità per guidare il reparto offensivo di Hansi Flick: "È un goleador, un giocatore di squadra e un 'killer' negli spazi stretti, che è ciò di cui il Barça ha bisogno", ha continuato il candidato alla presidenza.

Tuttavia, Vilajoana chiede prudenza anche perché Kane non è l'unico nome su cui lavora il Barcellona per la prossima estate: "Ogni acquisto deve essere il migliore per il ruolo e concordato da più persone. Acquistare giocatori solo per il gusto di acquistarli non è accettabile". Nelle ultime ore si era fatto vivo anche il nome di Julian Alvarez dell'Atletico Madrid, ma Vilajoana ha subito allontanato qualsiasi possibilità di acquistarlo.

Inoltre, la priorità per il candidato alla presidenza è tutt'altro, ovvero La Masia e il calcio giovanile: "Tutti i giovani calciatori sono potenziali giocatori della prima squadra. La Masia non dovrebbe essere una soluzione di emergenza; dovrebbe essere fondamentale, e garantirla è il fondamento di tutto". Vilajoana, c'è da sapere, ha fatto parte delle giovanili del Barcellona fino alla categoria U19, senza però poi esordire in prima squadra. Il suo progetto è quello di espandere La Masia anche oltreoceano: "Non parliamo di accademie, ma di vere e proprie Masias, dove il club collaborante fornisce l'infrastruttura e noi mettiamo a disposizione le nostre conoscenze".