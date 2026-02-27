Di rientro dopo il lungo stop per l'intervento al menisco, il brasiliano sta cominciando a riprendere un po' di smalto sperando di poter convincere Carlo Ancelotti. Intanto, ieri sera, ha regalato spettacolo col Santos

Francesco Di Chio 27 febbraio - 09:53

Neymar è tornato al gol con il Santos. Il brasiliano, autore di una doppietta contro il Vasco Da Gama, decide il match regalando la vittoria al suo club e, nel farlo, lancia un messaggio a tutti coloro che lo avevano criticato.

Neymar ritorna e il Santos sorride — L'ex attaccante del Barcelona ha attraversato un periodo molto difficile, ma sembra esserne uscito. Alla sua seconda consecutiva da titolare, Neymar è tornato a fare quello che sa fare meglio: segnare. Dopo un periodo di digiuno, O'Ney si è rimesso in carreggiata, decidendo il match contro il Vasco Da Gama (terminato 2-1), tornando a sperare in una convocazione con la nazionale. I due gol nel match di campionato sono i primi nel suo 2026, e lo hanno portato ad entrare nella top ten dei marcatori di sempre del Santos con 152 gol. Il brasiliano è stato colpito da molti infortuni dal 2023, e Carlo Ancelotti è stato chiaro: convocherà solo calciatori in forma ottimale. Ma Neymar ci spera, e con lui tutto il popolo brasiliano. Sarebbe un peccato fare a meno del suo talento in una competizione come la Coppa del Mondo.

Neymar risponde alle critiche — Anche in Brasile, come in tutto il resto del mondo, i calciatori sono attesi al varco appena hanno un momento no. E, se ti chiami Neymar, gli occhi sono sempre puntati su di te. Il calciatore ex Paris Saint Germain è stato oggetto di molte critiche dal suo ritorno al Santos, accusato di non essere mai in forma e ormai sulla via del tramonto. E O'Ney ha ascoltato tutto. Il calciatore ieri si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi lo ha criticato: "La settimana scorsa dicevano che ero il peggior giocatore del mondo. Oggi ho segnato due gol, ed è questo che conta".

Poi, parlando del suo stato di forma: "Questo è il calcio. Un giorno non servi o sei finito, e il giorno dopo dicono che devi andare al Mondiale. Questa è stata la mia terza partita dell’anno e solo la mia seconda partita completa da 90 minuti. Alla fine ho sentito qualche crampo, ma fa parte del processo". Ha proseguito dicendo che non sta pensando già ai mondiali, ma va avanti giorno per giorno lavorando per tornare al massimo della forma. Neymar è il calciatore con più gol nella storia della Seleçao, e Carlo Ancelotti osserva.