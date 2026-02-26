Il progetto non ha prodotto i risultati sperati e il tecnico tedesco, dopo una parantesi dirigenziale, potrebbe tornare presto in panchina valutando nuove opportunità in Europa

Vincenzo Di Chio 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 19:46)

Klopp-Red Bull è già finita? Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni dall'Austria le strade del tecnico tedesco e la Red Bull sembrano arrivate ai titoli di coda. Pare che il progetto non stia avendo i risultati sperati. Nonostante un contratto fino al 2029 le parti si potrebbero separare a fine stagione.

"Klopp ha rifiutato diverse panchine": così il suo agente — Si apre così uno scenario clamoroso: un ritorno di Jurgen sulla panchina. A parlare di questa opportunità era stato il suo procuratore Marc Kosicke dichiarando che il tecnico aveva avuto proposte anche dalle nazionali dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, e persino la Germania qualora il posto non fosse stato già occupato da Nagelsmann. Non solo le Nazionali, infatti il suo agente aveva parlato anche di Club come Chelsea e Man Utd ma che lo stesso tecnico tedesco avrebbe rifiutato in quanto per lui sarebbe stato uno smacco ai tifosi del Liverpool, squadra da lui allenata con il quale ha vinto diversi trofei tra cui la Champions League.

A smentire però un ritorno in panchina era stato proprio Klopp definendosi felice dopo aver lasciato il "calcio giocato" e godendosi la vita con la sua famiglia. La voce del Real Madrid non è mai tramontata, ci sarà lo zampino di Florentino Perez dietro questa scelta?

Tra rassicurazioni e indiscrezioni: quale sarà il futuro del tecnico? — Un fulmine a ciel sereno si può identificare così questa indiscrezione: infatti era stato proprio l'amministratore delegato, Oliver Mintzlaff, a rassicurare l'ambiente Red Bull dichiarando Klopp un punto fermo del progetto e che non c'erano crepe al tal punto da terminare il loro rapporto lavorativo. Oggi però, questo scenario appare molto meno definito: da una parte c'è chi continua costantemente a parlare di divorzio, dall'altra c'è chi sostiene che Klopp possa e debba continuare questa nuova esperienza. Forse l'adrenalina della competizione ha risvegliato in Klopp la voglia di tornare in panchina. Un futuro ancora tutto da scrivere: sarà un ritorno al passato o l'inizio definitivo di un nuovo capitolo?