Il prossimo match tra due delle nazionali più forti al momento incute tanta curiosità fra gli appassionati: dal duello fra Scaloni e de la Fuente a quello fra Lamine Yamal e Lionel Messi

Pietro Rusconi Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 19:16)

La Finalissima è un trofeo minore ma dall'enorme fascino. Una partita che racchiude tanta storia e tanti intrecci culturali, come accaduto nel caso di Italia-Argentina del 2022 o come accadrà per Spagna-Argentina del 27 Marzo 2026. La Finalissima è il torneo per eccellenza fra Sudamerica ed Europa. Infatti, è strutturato su una partita sola (una finale per l'appunto) fra la vincitrice della Copa America e quella degli Europei. Questa coppa è stata disputata pochissime volte nella sua storia: 1985, 1993, 2022 e 2026. Stoppata a causa della FIFA Confederations Cup, il torneo è ritornato in auge dal 2020, dopo la cancellazione della Confederations e in un'ottica di rafforzamento di rapporti fra CONMEBOL e UEFA.

In gioco ci sono rapporti di migrazione, colonizzazione, linguaggi trasformati e modificati, fughe da dittature, nuclei familiari transnazionali e ovviamente di fùtbol. L'Albiceleste è la detentrice dell'ultimo trofeo e la nazione con più coppe dei campioni CONMEBOL-UEFA (2). Nel 2022 infatti la squadra di Scaloni, dopo la conquista della Copa America 2021 ai danni del Brasile, ha battuto serenamente un'Italia vincitrice degli ultimi europei ma reduce dal fallimento mondiale con la Macedonia del Nord. Il match è finito 3-0 per l'Argentina grazie alle reti degli italiani Lautaro, Dybala e Di Maria, con questi ultimi due a darsi il cambio nello spogliatoio bianconero. L'attesa e l'attrazione per questo trofeo è sempre maggiore, come dimostrano gli incassi per l'evento di quest'anno.

Sold-out per la Finalissima 2026 — La partita verrà disputata nel nuovissimo impianto di Lusail in Qatar. Uno stadio che rimanda a ricordi dolcissimi per l'Argentina e per Leo Messi. Proprio qua la squadra di Scaloni ha giocato 5 partite nei Mondiali 2022. Dalla sconfitta iniziale con l'Arabia Saudita alla rinascita col Messico, passando per i quarti, la semifinale e soprattutto la leggendaria finale.

L'entusiasmo di poter rivedere un Messi in formato 18 dicembre 2022 ha acceso i desideri di molti. Infatti gli 88.966 biglietti resi disponibili ieri, sono andati ad esaurirsi in sole due ore. Questa frenesia è ampiamente giustificata non solo dalla presenza di Lionel Messi ma dalla curiosità di una sfida che potrebbe ripetersi nelle zone calde dei prossimi Mondiali estivi. Inoltre ci sarà la possibilità di vedere quel famoso e atteso passaggio di testimone fra Lamine Yamal e proprio il diez argentino.