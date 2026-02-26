Un profilo internazionale per il Maiorca: de Michelis è il nuovo allenatore dei pirati con il compito di evitare la retrocessione.

Federico Iezzi Collaboratore 26 febbraio - 18:00

Il Maiorca cambia la panchina: dopo la partenza di Jagoba Arrasatela dirigenza del club isolano ha accelerato i tempi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Diario AS,Martín Demichelis ha accettato la proposta del club e diventerà il nuovo allenatore del club per le prossime tredici partite di campionato.

La disastrosa stagione del Maiorca — L'addio di Arrasate ha costretto la dirigenza del club spagnolo ad accellerare i tempi di scelta del nuovo tecnico. L'uomo scelto per cercare di risollevare le sorti del club è l'argentino Demichelis. Il Maiorca è diciottesimo in Liga, ad appena 24 punti conquistati. La squadra, in cui giocano anche Muriqi e l'ex Cagliari Zito Luvumbo, si trova in piena zona retrocessione e non vince una partita dal 4-1 contro il Siviglia di inizio mese.

La missione del nuovo tecnico è chiara ma non semplice: riportare ordine e stabilità e cercare di scappare dalla zona retrocessione. Un compito difficile ma non impossibile: l'Elche, in 17° posizione, è ad un solo punto di distanza.

Un profilo internazionale — La scelta dell'ex tecnico del Riverè stata dettata soprattutto dalla sua esperienza internazionale. Demichelis si è formato alla scuola tedesca, essendo stato allenatore dell'Under 19 del Bayern Monaco e della squadra B dei bavaresi. In seguito è tornato in patria e qui ha allenato il River Plate: con Los Millonarios ha vinto il campionato, la Supercoppa e il Trofeo de Campeones nel 2023. Più recentemente, invece, ha avuto una breve e fallimentare esperienza alla guida del club messicano del Monterrey.

Anche il suo passato da calciatore ha influito sulla decisione di prenderlo come nuovo tecnico: ha giocato, infatti, per il Malaga e l'Espanyol e di conseguenza conosce bene l'ambiente competitivo del massimo campionato spagnolo. La sua è una missione di salvataggio più che l'inizio di un progetto di lungo corso: ma in caso facesse bene, appare probabile che possa poi rimanere anche nella prossima stagione.