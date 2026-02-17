Le parole di Laporta sulla partita giocata dal Barcellona contro il Girona e non solo

Il presidente del Barcellona JoanLaporta ha iniziato il suo iter in via delle prossime elezioni di Presidente del club. C'è stata la sua pre candidatura ed il suo motto è Defensem el Barca. Lo stesso Laporta ha parlato di diversi temi nel momento della presentazione, tra cui anche i fatti accaduti nell'ultima partita, con l'ultimo gol dei padroni di casa che ha sollevato diverse polemiche.

Le dichiarazioni del presidente del Barcellona Laporta — Joan Laporta ha parlato apertamente dopo la sconfitta esterna nella serata di ieri sera contro il Girona e di tantissimi altri aspetti inerenti al Barcellona.

LA SCONFITTA E IL MOTTO SUL BARCELLONA - "Difendiamo il Barça per il successo sportivo. Abbiamo un patrimonio di persone nello spogliatoio del Barça, con giocatori cresciuti in casa e giocatori provenienti da altre parti che sta andando alla grande grazie a Flick e Deco. Conosco l'atmosfera lì, il lavoro di Flick, il carattere dei giocatori, e sono sicuro che vinceremo la Liga. Sarà un campionato contro tutto e tutti perché non vogliono batterci solo in campo... Ci sono molte persone che non vogliono che vinciamo. Ultimamente abbiamo giocato un calendario difficile, la domenica e il mercoledì, ed è normale avere un calo di forma, succede a tutti".

OBBIETIVO CAMPIONATO -"In cinque anni abbiamo vinto tre Coppe, due Campionati e tre Supercoppe. Abbiamo vinto le ultime tre finali contro il Real Madrid. Ecco perché sono convinto che vinceremo il campionato, però non sottovalutiamo nessuno assolutamente, dobbiamo meritarci tutto sul campo".

LA DIFESA SUL BARCELLONA -"Difendiamo il Barcellona da chi non si ferma mai, da gruppi di potere che cercano di metterci alle strette. È incomprensibile che ora, con così tanto supporto tecnologico, a volte venga utilizzato e a volte no. Cercano di sabotarci ogni volta che possono".

La differenza tra prima e dopo in casa Barcellona — LA CANDIDATURA - "Questa è la proposta che sto portando avanti per costruire e consolidare ulteriormente il Barça come la migliore istituzione sportiva al mondo. Invito tutti i membri a continuare a difendere il Barça nei prossimi anni con la forza della nostra storia, del nostro stemma pecche tutti devono sapere che squadra è il Barcellona".

LA DIFFERENZA TRA PASSATO E PRESENTE -"Difendere il Barça significa amare il Barça. Siamo in una situazione migliore rispetto a cinque anni fa sotto ogni aspetto. In questa campagna, delineeremo il nostro piano di continuità, analizzando ciò che deve essere migliorato. Sono molto orgoglioso del lavoro svolto. Questa crescita è dovuta alla stabilità istituzionale raggiunta grazie ai nostri tesserati, e per continuare a crescere, l'esperienza, la leadership e questa stabilità sono essenziali. Perché difendere il Barça significa crescere, e per questo motivo continueremo le azioni intraprese in questi cinque anni".