La giovane arbitra aveva abbandonato l'attività nel 2020. Nelle ultime ore è arrivata la triste notizia. Tutto il cordoglio alla famiglia da parte della Federazione

Mattia Celio Redattore 26 febbraio - 17:46

In Portogallo, una brutta notizia sconvolge l'EFA (Évora Football Association), la federazione arbitrale. Liliana Coelho, ex arbitro, è morta all'età di soli 35 anni. La notizia è stata condivisa dall'ex direttore di gara Duarte Gomes sul suo account Facebook. Appena appresa la notizia, tutta la Federazione ha mostrato la loro vicinanza alla famiglia della giovane arbitra.

Portogallo, giovane arbitra muore a soli 35 anni: il cordoglio dell'EFA — Notizia tragica per la classe arbitrale in Portogallo. La direttrice di gara Liliana Coelho è morta questa mattina all'età di soli 35 anni dopo una lunga malattia. Classe 1992, la Coelho aveva iniziato la carriera di arbitro nel 2013 ma recentemente aveva abbandonato l'attività per dedicarsi alle cure. Purtroppo nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno voleva sapere. Tutta la terna arbitrale ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della giovane arbitra.

"L'arbitraggio portoghese è in lutto per la prematura scomparsa della nostra collega Liliana Coelho, della Federazione Arbitrale di Évora. In questo momento di immensa perdita e dolore irreparabile, porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Liliana. Quando uno di noi se ne va, anche qualcosa di noi se ne va", si legge nel messaggio del direttore arbitrale Duarte Gomes.

"A nome mio e del Consiglio Arbitrale, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Liliana. Il nostro arbitrato è sempre più infelice quando perdiamo uno dei nostri", ha dichiarato invece il presidente del Consiglio Arbitrale della FPF, Luciano Gonçalves.