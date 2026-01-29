Cristiano Ronaldo e Georgina comprano la villa più costosa del Portogallo

Non bada a spese la coppia più influente del portagallo: quasi 25 milioni per la nuova dimora situata sulla costa di Cascais ai confini con Lisbona,città che ha reso celebre il numero 7 più famoso al mondo.

Vincenzo Di Chio 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 20:02)

Altro regalo da sogno per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: la coppia ha infatti acquistato la casa più grande e costosa del Portogallo. La proprietà comprende due piscine, un garage per automobili, finiture di lusso con dettagli in oro massiccio e si estende su una superficie di oltre 5.000 metri quadrati.

Un posto magico — Situata sulla costa Cascais, la casa è stata acquistata come rifugio familiare e futura base stabile in Portogallo. L’architettura privilegia la luce naturale e la residenza offre davvero ogni comfort: piscine interne ed esterne, palestra, spa, cinema privato e ampi giardini. Insomma, non manca assolutamente nulla in una delle località più esclusive del Paese.

Cascais presenta numerosi vantaggi: è vicinissima a Lisbona, immersa in una natura protetta e caratterizzata da residence di alto livello. Tutto questo garantisce un perfetto equilibrio tra relax e qualità urbana, spiegando perché negli anni sia diventata una meta privilegiata per progetti residenziali di lusso e grandi dimensioni.

Cristiano Ronaldo: a quanto ammonta il suo patrimonio? — Anche se gli interni non sono ancora stati svelati, è probabile che l’arredamento segua lo stile della casa di La Finca de Pozuelo de Alarcón, ristrutturata e ridecorata dalla coppia con l’aiuto della designer Paula Brito.

Del resto, il cinque volte Pallone d’Oro vanta un patrimonio netto che supera i 500 milioni di euro. Basti pensare che un singolo post su Instagram può generargli circa 230.000 euro. Numeri che spiegano come, per l’ex capitano del Real Madrid, investire cifre così importanti in una casa non rappresenti certo un problema.

CR7, inoltre, non ha alcuna intenzione di smettere di giocare: il suo obiettivo dichiarato è disputare almeno un ultimo Mondiale con la nazionale portoghese.