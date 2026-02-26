Quando sembrava intravedersi la luce in fondo al tunnel, in casa Barcellona arriva un’altra brutta notizia . Frenkie De Jong si è fermato per un problema muscolare accusato nella seduta di allenamento di giovedì. Come riporta il Barcellona attraverso i suoi canali ufficiali, il calciatore olandese soffre di un infortunio al bicipite distale della gambe destra, che lo porterà ad essere assente tra le cinque e le sei settimane .

L’eventuale stop rappresenta una tegola pesante per Hansi Flick in un momento chiave della stagione. La prossima settimana i blaugrana saranno chiamati a ribaltare la semifinale di ritorno di Copa del Rey contro l’Atlético de Madrid , prima di rituffarsi negli impegni europei di Champions League e nella corsa alla Liga. Un calendario fitto che potrebbe costringere il tecnico tedesco a rivedere le rotazioni in mezzo al campo.

De Jong, fin qui, è stato uno dei punti fermi del centrocampo: 31 presenze complessive, un gol e sette assist, numeri che certificano la sua centralità nel sistema di gioco blaugrana. La sua eventuale assenza obbligherebbe Flick a trovare nuove soluzioni, con Pedri pronto a riprendersi una maglia da titolare e alternative come Marc Bernal, Marc Casadó, Eric García e Fermín López. Tutto, però, resta legato all’esito degli esami e al comunicato ufficiale del club.