l'infortunio

Tegola Barcellona, si ferma De Jong in allenamento: sarà fuori più di un mese - immagine 1
Nel momento nevralgico della stagione, il Barcellona perde Frenkie De Jong: ha accusato un dolore alla coscia durante l'allenamento odierno
Giammarco Probo

Quando sembrava intravedersi la luce in fondo al tunnel, in casa Barcellona arriva un’altra brutta notizia. Frenkie De Jong si è fermato per un problema muscolare accusato nella seduta di allenamento di giovedì. Come riporta il Barcellona attraverso i suoi canali ufficiali, il calciatore olandese soffre di un infortunio al bicipite distale della gambe destra, che lo porterà ad essere assente tra le cinque e le sei settimane.

Tegola Barcellona, si ferma De Jong in allenamento: sarà fuori più di un mese- immagine 2
Frenkie De Jong, Olanda. (Photo by Rafal Oleksiewicz/Getty Images)

L'infortunio di De Jong e i probabili cambi di formazione nel Barcellona

L’eventuale stop rappresenta una tegola pesante per Hansi Flick in un momento chiave della stagione. La prossima settimana i blaugrana saranno chiamati a ribaltare la semifinale di ritorno di Copa del Rey contro l’Atlético de Madrid, prima di rituffarsi negli impegni europei di Champions League e nella corsa alla Liga. Un calendario fitto che potrebbe costringere il tecnico tedesco a rivedere le rotazioni in mezzo al campo.

Tegola Barcellona, si ferma De Jong in allenamento: sarà fuori più di un mese- immagine 3
BARCELLONA, SPAGNA - 17 FEBBRAIO: Frenkie de Jong dell'FC Barcelona reagisce durante la partita della Liga tra FC Barcelona e Rayo Vallecano all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 17 febbraio 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

De Jong, fin qui, è stato uno dei punti fermi del centrocampo: 31 presenze complessive, un gol e sette assist, numeri che certificano la sua centralità nel sistema di gioco blaugrana. La sua eventuale assenza obbligherebbe Flick a trovare nuove soluzioni, con Pedri pronto a riprendersi una maglia da titolare e alternative come Marc Bernal, Marc Casadó, Eric García e Fermín López. Tutto, però, resta legato all’esito degli esami e al comunicato ufficiale del club.

 

