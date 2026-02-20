Un altro figlio d'arte si affaccia sul mondo del calcio internazionale. Alan Salgado, figlio della leggenda del Real Madrid, ha scelto di rappresentare la nazionale degli Emirati Arabi Uniti e ha esordito ufficialmente con l'U17

Luca Gilardi Collaboratore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 18:02)

Il cognome Salgado torna in auge nel mondo del calcio. Tuttavia, non si tratta della leggenda del Real Madrid. A prendersi la scena, questa volta, è il figlio e lo fa in un modo sorprendente: niente maglia della Spagna o dei Blancos, bensì quella della nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Alan Salgado ha infatti debuttato con la selezione Under 17 emiratina, iniziando ufficialmente il proprio cammino internazionale.

Il messaggio di Salgado per il figlio — La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, anche per il messaggio carico di orgoglio caricato dal padre: "Molto orgoglioso di te per il tuo debutto con la nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Goditi ogni momento e ricorda quanto è stato duro arrivare fin lì. Restarci sarà ancora più difficile, quindi preparati a lottare per questo e a essere umile. Ti amo".

Dopo una carriera di altissimo livello tra Spagna e Inghilterra, Michel Salgado ha scelto di stabilirsi a Dubai una volta appesi gli scarpini al chiodo. Ed è proprio negli Emirati che Alan è cresciuto, sia come ragazzo sia come calciatore. Formatosi calcisticamente all'interno delle strutture federali locali, il figlio d'arte ha dunque deciso di seguire un percorso coerente con il contesto in cui è maturato.

Sulle orme del padre... e del fratello — La convocazione con l'Under 17 degli Emirati Arabi Uniti è arrivata in occasione delle qualificazioni alla Coppa d'Asia di categoria, un passaggio fondamentale nel percorso che conduce al Mondiale Under 17. Un debutto che rappresenta molto più di una semplice presenza: è l'inizio di una storia tutta da scrivere, con una maglia diversa rispetto a quella indossata dal padre, ma con lo stesso spirito competitivo.

Non è il primo caso in famiglia. Anche il fratello Miguel, oggi in forza all'Estoril Praia, ha vestito la maglia delle selezioni giovanili emiratine, arrivando fino all'Under 20. Anche lui, infatti, è cresciuto negli Emirati Arabi Uniti e possiede la doppia nazionalità.