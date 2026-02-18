L'argentino ha dichiarato di non aver usato razzismo nei confronti del 7 dei blancos, l'ex calciatore non ci è andato piano con il classe 2006

Mattia Celio Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 16:46)

Vinicius jr nuovamente vittima di razzismo. O almeno così sembra. Questa volta la spiacevole vicenda è capitata nel corso della sfida tra Benfica e Real Madrid, disputata ieri sera al da Luz. Durante la partita, vinta poi dai blancos 1-0, a prendersi la scena (in negativo) è stato il difensore dei lusitani Gianluca Prestianni, il quale avrebbe rivolto al numero 7 brasiliano insulti razzisti. Un'accusa subito negata dal giocatore argentino. In difesa dell'attaccante è intervenuto il connazionale Felipe Melo.

Prestianni nega l'insulto: Felipe Melo replica all'argentino — La UEFA ha aperto subito un'inchiesta ufficiale sul caos tra Benfica-Real Madrid, giocata ieri sera al da Luz. Come ricordiamo, la partita è stata sospesa per qualche minuto dopo che Vinicius jr si è rivolto all'arbitro dicendo di aver ricevuto insulti razzisti da Gianluca Prestianni, difensore argentino delle Aquile. Accuse che immediatamente il classe 2006 ha negato rispondendo che aveva detto "hermano" (fratello) e non "mono" (scimmia).

Le immagini mostrano il difensore avvicinarsi a Vinicius con la bocca coperta proprio nel bollente istante della rete del vantaggio del Real Madrid. Una prova che potrebbe incastrare il lusitano, da una parte, ma dall'altra l'argentino potrebbe alla fine non ricevere sanzioni dato che le sue parole difficilmente potranno essere interpretate a causa del labiale coperto dalla maglia.

In difesa dell'attaccante brasiliano è intervenuto il suo compagno Kylian Mbappè che subito si è scagliato contro il 20 enne: "Sei un fottuto razzista. Non meriti neanche di essere chiamato collega". Più duro invece è stata la reazione di Felipe Melo, connazionale di Vinicius, che ha messo nuovamente in mostra una delle sua caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto in carriera: "Sua moglie deve averlo tradito con un uomo di colore ", ha commentato, aggiungendo anche: "Fuoco ai razzisti".