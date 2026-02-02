Poco prima del fischio di inizio l'ex Juventus, con un passato nel Palmeiras, è stato verbalmente aggredito da un sostenitore bianconero. Poi la polizia ha riportato tutto nella calma

Mattia Celio Redattore 2 febbraio - 16:55

Momenti di grande tensione allo Stadio Mané Garrincha durante la finale di Supercoppa del Brasile tra Flamengo e Corinthians. Protagonista è stato l'ex calciatore Felipe Melo. Il brasiliano, con un passato nei rossoneri e nel Palmeiras, ha avuto un acceso battibecco con un tifoso dei Timão a partita in corso. Una situazione che ha dovuto chiedere l'intervento della polizia e della sicurezza.

Brasile, Felipe Melo aggredito dai tifosi del Corinthians: momenti di grande agitazione — La situazione poteva finire molto peggio se non fosse stato per l'intervento della sicurezza. Nel pre-partita della finale tra Flamengo e Corinthians, valida per la conquista della Supercoppa brasiliana, sulle tribune dello stadio si sono verificati momenti di grande tensione. Felipe Melo, ex centrocampista che ha chiuso la carriera lo scorso anno ed era presente allo stadio come spettatore, è stato preso di mira da alcuni tifosi del Corinthians.

L'ex centrocampista di Inter e Juventus aveva vestito in Brasile le maglie dei Rubro-Negro e soprattutto del Palmeiras, la più grande rivale del Corinthians. Poco prima del fischio di inizio un tifoso dei Timão, riconoscendolo, si è avvicinato all'ex Seleção e subito sono volate parole forti e spintoni. Vedendo la situazione farsi sempre più agitata, è intervenuta la sicurezza che alla fine ha riportato la calma.

Sul campo, a festeggiare è stata la squadra di Dorival Junior che ha conquistato la vittoria con il risultato di 2-0. Le reti sono state realizzate da Paulista al 26' e Yuri Alberto al 97'. Flamengo che ha chiuso la partita in 10 uomini per l'espulsione di Carrascal. Felipe Melo, che nel frattempo era sceso in campo per commentare la partita, è stato poi avvicinato dagli stessi giocatori bianconeri durante i festeggiamenti. Probabilmente un segno di provocazione, come buona parte dei media brasiliani hanno sostenuto.