Un incontro casuale e sorprendente nel tragitto verso lo stadio per vedere il suo Fluminense. L'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, Felipe Melo, ha incontrato un tifoso per strada con addosso la maglia di...Vincenzo Iaquinta

Sì, proprio così. Felipe Melo, in viaggio in macchina per seguire il suo Fluminense, tramite i suoi social ha ripreso un uomo camminare per strada con addosso la maglia della Juventus numero 9...di Vincenzo Iaquinta. Il 41enne brasiliano non ha perso tempo e ha documentato l'inaspettato incontro taggando perfino il suo ex compagno di squadra. (Fonte Video Account X La Ragione di Stato)