La squadra del grande ex Mourinho prova a ripetere la magica notte di tre settimane fa, i blancos cercano la rivincita guidati questa volta da Arbeloa

Mattia Celio Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 18:46)

Neanche a farlo apposta, il destino ha deciso di dare un'altra possibilità al Real Madrid. Questa sera i blancos saranno nuovamente di scena allo Stadio da Luz contro il Benfica, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League. Dopo il clamoroso successo di sole tre settimane fa, la squadra di José Mourinho cercherà di fare un nuovo sgambetto ai madrileni. Il ritorno si giocherà al Santiago Bernabeu il prossimo mercoledì. Fischio di inizio Benfica-Real Madrid alle ore 21.

Dove vedere Benfica-Real Madrid in streaming LIVE e in diretta tv — Il playoff di Champions League tra Benfica-Real Madrid sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale numero 2041) e Sky Sport (253). L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV, ma per questo è necessario acquistare il 'Pass Sport'.

La partita la si potrà seguire anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è il servizio a loro dedicatoSky Go (app). Anche in questo caso l'alternativa è NOW e sempre le app sopra elencate.

Come arrivano alla partita le due squadre — Dopo tre settimane da quella magica notte, soprattutto per il portiere Anatoliy Trubin, il Benfica ospita nuovamente al da Luz il Real Madrid, ma questa volta in palio c'è molto di più dei tre punti. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League rimane ormai l'ultima spiaggia per salvare una stagione da cui ci si aspettava molto di più dalle Aquile. In campionato la vetta dista 7 punti. Non sono impossibili da recuperare ma certo bisogna fare molto meglio di così, anche contro un Porto scatenato. Nelle Coppe Nazionali, invece, è andata peggio: fuori sia dalla Coppa di Lega che da quella del Portogallo.

Dopo gli ultimi mesi difficili, il Real Madrid sembra aver trovato la grinta che con Xabi Alonso ormai sembrava sparita. L'arrivo di Alvaro Arbeloa ha ridato più fiducia ai blancos che ora, grazie al KO di ieri del Barcellona, si ritrova nuovamente in testa alla LaLiga. Nelle Coppe ci si aspettava un cammino diverso, motivo per cui adesso le merengues non possono sbagliare anche perché la Champions League è come una casa per la squadra che l'ha alzata ben 14 volte. Il destino ha ridato al Real Madrid questa nuova possibilità, ora deve dimostrare di esserne degno.

Le probabili formazioni di Benfica-Real Madrid — BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius Jr. All. Arbeloa.