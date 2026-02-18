derbyderbyderby calcio estero Caso Vinicius: la UEFA apre l’indagine per comportamento discriminatorio

Caso Vinicius: la UEFA apre l’indagine per comportamento discriminatorio

Tante le testimonianze e tantissimi i commenti. Il caso entra nel vivo
Michele Massa
La serata di Champions League di ieri ha avuto come protagonista la sfida tra Benfica e Real Madrid. Per gli amanti del calcio, sfortunatamente, non per le gesta tecniche, bensì, per l'ennesimo caso di discriminazioni. A farne le spese è stato Vinicius, che come spesso capitato negli ultimi anni, si trova protagonista di episodi tutt'altro che piacevoli. Sul caso è subito intervenuta la UEFA che vuole fare chiarezza prima della sfida di ritorno.

Vinicius Jr al Real Madrid
Vinicius Junior, stella del Real Madrid, in un momento di gioco durante la sfida tra Real Madrid e Osasuna (Foto di Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

La UEFA apre l'indagine sul caso Vinicius-Prestianni

Gianluca Prestianni, calciatore del Benfica è l'accusato. Il calciatore nel corso della partita più volte si è riferito al talento brasiliano con l'espressione "mono", in italiano, "scimmia". A testimonianza di ciò ci sarebbero alcuni video ripresi a più riprese anche sui social, oltre alle parole di Mbappé. Il francese, infuriato, nel post-partita ha raccontato dello scempio subito dal compagno di squadra affermando: "Ho sentito mono ripetuto più volte dal numero 25, non lo chiamerò per nome perché per me non merita di essere nominato".

Caso Vinicius: la UEFA apre l’indagine per comportamento discriminatorio- immagine 3
BILBAO, SPAGNA - 3 DICEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il terzo gol della sua squadra con i compagni di squadra Vinicius Junior durante la partita LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Real Madrid CF all'Estadio de San Mames il 3 dicembre 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Sul caso nella mattinata è entrata in gioco la UEFA che ha deciso di aprire le indagini per comportamenti discriminatori. Annunciando l'avvio dei controlli tramite un comunicato ufficiale uscito su tutti i propri canali: "È stato nominato un Ispettore Etico e Disciplinare della UEFA per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio verificatesi durante la partita di playoff della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF, disputata il 17 febbraio 2026. Ulteriori informazioni in merito alla vicenda saranno rese note a tempo debito".

