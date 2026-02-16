Le due reti e l'assist nella partita contro la Real Sociedad hanno rilanciato il brasiliano che domani guiderà con Mbappé l'attacco contro il Benfica

Forse il rapporto con la tifoseria madrilena non si è ancora del tutto ricucito ma non si possono negare le innate qualità di Vinicius Junior. Il brasiliano del Real Madrid non sta certo vivendo una stagione memorabile, soprattutto dopo gli ultimi mesi in cui è finito, come quasi tutta la squadra, nel mirino dei tifosi blancos. Sotto la guida del neo allenatore Alvaro Arbeloa, il numero 7 è tornato a splendere tanto che l'ex difensore se lo tiene stretto.

Real Madrid, Vinicius rinato con Arbeloa: "La gente ci ama, è positivo" — Gli ultimi mesi per Vinicius Junior non sono stati molto facili. Dopo una serie di prestazioni deludenti, uniti ai risultati in campo, il brasiliano era stato etichettato come uno dei maggiori responsabili del tracollo madrileno tanto che ad ogni partita al Bernabeu il suo nome veniva sempre accolto da una bordata di fischi. Da quando sulla panchina siede Alvaro Arbeloa, il numero 7 sembra aver ritrovato se stesso. Nelle ultime settimane il classe 2000 ha realizzato 5 reti, due dei quali nell'ultima sfida contro la Real Sociedad, e due assist. Numeri che ancora non hanno del tutto convinto del tutto la tifoseria ma intanto ci sono stati grandi segnali di ripresa.

Arbeloa non ha mai avuto dubbi sulle qualità del brasiliano e nei momenti difficili è sempre stato al suo fianco: "Vedo un grande Vini fin dal primo giorno - ha dichiarato il tecnico spagnolo in conferenza stampa - È uno dei migliori al mondo, incredibile, sono fortunato ad averlo". Real Madrid che domani sarà impegnato nell'andata dei playoff di Champions League contro il Benfica dell'ex Mourinho. Una partita dove Vinicius cercherà di dare continuità alle ottime prestazione delle ultime settimane.

Lo stesso brasiliano, in un'intervista rilasciata con Ibai Llanos, ha parlato del suo rapporto con Mbappé e gli altri francesi del del gruppo, Camavinga e Mendy: "Passiamo più tempo insieme che con le nostre famiglie. Dobbiamo avere buoni rapporti. Alcuni sono sposati, altri no… ma siamo sempre uniti. Ogni estate scrivevo a Kylian (Mbappé, n.d.r): 'Quando vieni?'. Ero il suo agente... Voglio giocare con i migliori per avere maggiori possibilità di vincere". Vinicius ha anche smentito le presunte tensioni nello spogliatoio: "La parte positiva è che la gente ti ama, quella negativa sono la stampa e i tifosi avversari".